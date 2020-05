El luchador tiene 55 años, 30 de ellos en la empresa. | Fuente: WWE

Al pensar en lucha libre no solo se piensa en peleas, sino también en personajes con características definidas que han hecho historia por su larga trayectoria. En la actualidad, WWE tiene varios de ellos entre sus filas, pero hay uno que sobresale con categoría: The Undertaker. El poseedor de la racha más importante trabaja en esta compañía desde 1990 y, según nuevos reportes, ha firmado un nuevo contrato por 15 años más.

The Wrestling Observer ha señalado que “el hombre muerto” renovó a finales de 2019 con empresa de Vince McMahon. Mark Calaway, nombre real del luchador, estará ligado hasta el 2034, cuando cumpla 70 años.

El monto económico del contrato no se ha especificado, pero el medio reporta que va más allá de las 7 cifras. La firma no solo controlará las apariciones en los shows de la empresa, sino que también en sus presentaciones fuera de ella.

Pero, se especifica en el contrato que no todo ese tiempo estará luchando. Como se puede apreciar en el documental The Undertaker: The Last Ride, el propio luchador sabe que ya no está en sus mejores momentos y que con cada pelea, sufre lesiones y deben pasar meses de recuperación. Por lo mismo, ya está pensando en una última lucha de retiro para luego ser productor de los shows o, incluso, pasar al total deslizamiento de la industria.

La serie dedicada al luchador se puede ver en WWE Network cada domingo y está mostrando facetas nunca antes vistas del personaje. Por ejemplo, se habló de cómo las luchas contra Brock Lesnar o Roman Reigns no son recordadas por The Undertaker debido a contusiones sufridas contra ellos. Por lo mismo, ha regresado a luchar continuamente para no dejarle ese mal sinsabor a los fanáticos.

La última lucha de The Undertaker fue contra AJ Styles en un 'Boneyard Match' cinematográfico en WrestleMania 36.