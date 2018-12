La lucha muy entretenida y veloz | Fuente: WWE

La noche más extrema de la WWE se está desarrollando en San José, California. Tables, Ladders and Chairs (TLC) ha comenzado y nos presenta un último PPV de lujo para finalizar el año.

El campeonato por parejas fue puesto en pelea y se enfrentaron The Bar (Cesaro y Sheamus) frente a New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods c/Big E) vs. The Usos. El trio de parejas demostraron que son las mejores duplas actuales en la compañía y nos ofrecieron una buena y feroz lucha.

Con momentos de brillo para todos, Cesaro y Sheamus lograron combinar sus finishers e hicieron la cuenta de tres a Kofi Kingston para llevarse la victoria y retener sus campeonatos.

