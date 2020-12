La nueva defensa titular del campeón de SmackDown, Roman Reigns, será una de lucha principales de la noche. | Fuente: WWE

2020 se acaba y WWE quiere terminar en lo alto celebrando su último evento del año: Tables, ladders and chairs (TLC).

Este domingo 20 de diciembre en el Tropicana Field de Tampa, Florida (lugar del nuevo WWE ThunderDome), la compañía llevará a cabo su último show PPV con una serie de peleas muy atrayentes.

Para esta noche se disputarán los campeonatos máximos de ambas marcas, en luchas TLC, es decir, con mesas, escaleras y sillas.

Por el lado de RAW, Drew McIntyre defenderá su campeonato mundial de WWE ante AJ Styles en un encuentro de pronósticos reservados. Pero, en otra lucha candente, Roman Reigns defenderá su cinturón universal ante Kevin Owens.

Asimismo, Randy Orton y The Fiend se enfrentarán en una lucha donde el terror y el juego psicológico serán los platos principales.-

En el lado femenino, tras su gran regreso, Carmella tentará el campeonato de Sasha Banks, mientras que Nia Jax y Shayna Baszler defenderán sus cinturones por parejas ente Asuka y Lana.

Cartelera actualizada

Combate TLC por el Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

Combate TLC por el Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Sasha Banks (c) vs. Carmella

Campeonatos por Parejas de RAW

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Shelton Benjamin y Cedric Alexander)

Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE

Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Asuka y Lana

"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

Horarios en Latinoamérica

México 7:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 9:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).