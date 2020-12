The Long Dark es el tercer videojuego gratuito que entrega Epic Games por su campaña de fin de año. | Fuente: The Long Dark

Epic Games continúa con su campaña por fin de año, y ahora nos trae el tercer título de 15 videojuegos gratuitos.

El anterior videojuego fue Oddworld: New 'n' Tasty que estuvo disponible para su descarga gratuita durante un día. Ahora, Epic Games ofrece The Long Dark gratis hasta el 20 de diciembre a las 11:00 a.m.

The Long Dark ofrece una experiencia de exploración y supervivencia que desafía a los jugadores a pensar por sí mismos en territorios fríos y salvajes tras haber sido víctimas de un desastre geomagnético. Solo tú, el frío y cualquier amenaza que la madre naturaleza pueda presentarte.

El juego desarrollado por Hinterland Studio ofrece múltiples modos de desafíos que te ofrecen experiencias pensadas para durar entre 1 a 3 horas.

Disfruta de cuatro dificultades de experiencia que te permiten encontrar un desafío a tu nivel. Prueba en Excursionista, un modo más tranquilo y meditativo, o Intrusión, donde solo los supervivientes más veteranos tendrán alguna posibilidad aguantar las dificultades. Si ninguna de estas experiencias se adapta a tus gustos, puedes crear un modo supervivencia hecho a tu medida.

Además, como parte de su campaña navideña, Epic Games está presentando descuentos en videojuegos de hasta el 75%, incluyendo Assassin's Creed: Valhalla, Immortals: Fenyx Rising, Godfall, Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons y Jedi: Fallen Order.

