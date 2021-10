El máximo evento de la lucha libre se volverá a realizar en dos noches seguidas en abril. | Fuente: WWE

WWE ha presentado su calendario de feches para todos sus eventos PPV (pague por ver) del 2022.

A través de un comunicado de prensa, la empresa más grande lucha libre en el mundo ha dado algunas sorpresas, como la confirmación de un evento el 1 de enero y que WrestleMania 38, su máxima fiesta anual, se volverá a realizar en 2 días seguidos.

El calendario de eventos de WWE para 2022

Enero

El primer evento del año se realizará el sábado 1 de enero en el State Farm Arena de Atlanta. Aún no se conoce cómo se llamará, pero rumores señalan el regreso de New Year’s Revolution.

El sábado 29 del mismo mes se realizará Royal Rumble en el Dome at America’s Center de St. Louis.

Febrero y marzo

WWE está cambiando la configuración de eventos y, tras la batalla real, no hay más eventos anunciados hasta WrestleMania. Aún así, se espera que se lleve a cabo Elimination Chamber a inicios de marzo.

Abril

WrestleMania 38 se realizará en dos 2 noches, sábado 2 y domingo 3 de abril, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, con una capacidad para 100 mil espectadores.

Mayo

Regresando a los domingos, el 8 de mayo habrá otro evento aún sin revelar en el Dunkin’ Donuts Center en Providence.

Junio

También sin nombre especificado, el PPV de junio se realizará el domingo 5 de junio desde el Allstate Arena en Chicago.

Julio

Para julio está confirmado Money in the Bank en el Alleegiant Stadium de Las Veegas.

SummerSlam se realizará el sábado 30 de julio en el Nissan Stadium de Nashville. Es la primera vez que se realizará en este mes.

Agosto

Sin evento.

Septiembre

Este evento aún no tiene nada previsto: o puede ser el sábado 3 o el domingo 4 del mes. No tiene nombre y aún no tiene locación.

Octubre

Aún por decidirse.

Noviembre

Survivor Series se realizará el sábado 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston.

Diciembre

Sin previsión de evento. Posiblemente se retome el calendario en enero de 2023.

