Vince McMahon demostró cómo lanzarse de la plataforma. | Fuente: WWE

Vince McMahon ha demostrado en más de una ocasión que le gusta ser parte de su compañía, la WWE, también en el ring.

El multimillonario tiene un gran historial de peleas e incluso una humillación en vivo a manos del ahora presidente estadounidense Donald Trump en Wrestlemania 23 en 2007.

Un nuevo video de la WWE en Facebook muestra a Vince McMahon, de 74 años, enseñándole al luchador Rob Gronkowski cómo lanzarse de una plataforma.

Esta fue parte de la preparación de un segmento para Wrestlemania 36, de este año, evento en el que Rob Gronkowski finalmente se lanzó de la plataforma luego de recibir los consejos del hombre más importante de la lucha libre.

La WWE emitirá el domingo vía WWE Network el documental “Wrestlemania – The Show Must Go On”, relatando la preparación del reciente Wrestlemania, un evento sui generis sin público por la crisis de la COVID-19.