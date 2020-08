La lucha de demostración sirvió para las pruebas de cámara y el ambiente del coliseo. | Fuente: Twitter (Ryan Satin)

Este jueves, WWE probó exitosamente ThunderDome, su nuevo centro de operaciones que incluye una nueva locación para los ahora shows en vivo y que incluirá público virtual en el coliseo.

Ahora desde el Amway Center de Orlando, la compañía de lucha libre emitirá en vivo sus shows semanales de RAW y SmackDown, además de eventos pague por ver con el rostro en vivo de personas en pantallas Led alrededor del ring. Esta modalidad ya ha sido vista con claridad en la NBA.

El periodista Ryan Satin publicó en Twitter algunas capturas de cómo se aprecia el espectáculo bajo esta modalidad. Todas las semanas, la WWE lanzará enlaces desde sus redes sociales para que los fanáticos se registren e ingresen al domo virtual desde cualquier parte del mundo.

La prueba máxima inicial se llevará a cabo este viernes en el episodio semanal de SmackDown.

Por otro lado, la WWE no pudo realizar el evento de Axxess antes de SummerSlam este año debido a la pandemia, pero ha creado una nueva forma para que los fanáticos puedan conversar con algunas de sus superestrellas favoritas: los meet and greet virtuales. Estas sesiones tendrán lugar del 22 al 24 de agosto y los boletos ya están disponibles aquí por un precio de US$ 125.

