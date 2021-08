En el marco del Día del Veterinario en nuestro país que se celebra cada 08 de julio, en tiempos de pandemia el mundo ha podido conocer un poco más del rol que cumplen los veterinarios en distintas áreas | Fuente: Difusión

En el marco del Día del Veterinario en nuestro país que se celebra cada 08 de julio, en tiempos de pandemia el mundo ha podido conocer un poco más del rol que cumplen los veterinarios en distintas áreas. Para el doctor Pancho Cavero, médico veterinario y autor del libro "Veterinario literalmente en casa" (Editorial Planeta), esta no es una tarea fácil pues requiere de mucho amor, cuidado y paciencia.

En ese sentido, el especialista recuerda algunas reglas de oro que todos debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestras mascotas en casa y que sean felices.

1. Enséñale a dormir en su cama

Apenas llegue el cachorro a casa acostúmbralo a que duerma en su camita y no en la tuya. Como estuvieron con su mamá y hermanos, vienen habituados a dormir en compañía, pero deben entender que esa etapa ya pasó. Una solución es ponerle un peluche o una mantita para que no se sienta solo.

2. Enséñale a quedarse solo en casa

Cuando recién lleves un cachorro a casa no te vayas a los extremos en los primeros días. No te pegues permanentemente al cachorro ni lo dejes solo durante muchas horas. Acostúmbralo de a pocos, a tus ausencias. Es clave que no relacione este periodo de ausencia como algo negativo, el truco es encontrar algo que lo entretenga cuando no estés.

3. Ten su calendario de vacunación al día

Dependiendo de la edad en que llega el cachorro al consultorio, su programa de vacunación puede empezar desde el primer mes, o al mes y medio de edad, para culminar en tres meses.

4. Esteriliza a tus mascotas

La esterilización no solo implica el bienestar de la mascota, sino también de la comunidad. Es prudente que exista una política pública que controle la sobrepoblación de perros y gatos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.