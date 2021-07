la “Ley 4 Patas” prevé la esterilización de mascotas | Fuente: RPP

El médico veterinario Eduardo Rondón aplaudió la aprobación de la denominada “Ley 4 Patas”, que prevé la esterilización de perros y gatos como política de salud pública.

“Ya no vamos a ver tantos perros abandonados en la calles. Es increíble la cantidad de perros que tienen perros y los abandonan o los ahogan. No solamente sufren sino que nos pueden transmitir enfermedades como la rabia”, comentó en RPP Noticias.

Rondón recalcó que la operación tiene que hacerla un médico veterinario porque, aunque es sencilla, “cualquier intervención quirúrgica tiene riesgos”.



Asimismo, recordó a la población que la esterilización no produce cáncer a las mascotas. “Si a una perra la esterilizan no le va a dar cáncer, ni le causa estrés. Las perritas no tienen enamoramiento, ellas se cruzan porque el celo es hormonal, por instinto”, explicó.

Respecto a la operación, indicó que “la operación es más sencilla en machos que en hembras”.

“En hembras, hay que sacar siempre el útero y los ovarios, porque si quedan ovarios igual tendrá celos, y el útero de hecho porque si lo dejamos adentro le puede dar piometra, que es que se llena de pus", sostuvo.

"En el macho, a veces le hacen la vasectomía, pero no lo castran. Entonces, el perrito sigue cruzándose pero no tiene crías, así que lo mejor es castrarlo”, añadió el profesional.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Es seguro combinar vacunas de Astrazeneca y Pfizer?