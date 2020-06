Uno de los puntos en donde debemos tener cuidado como dueños es en la sobrealimentación. Esto puede provocar que nuestro engreído desarrolle diabetes, problemas en las articulaciones y del corazón. | Fuente: Getty Images

Mientras nuestras mascotas crecen, su rutina diaria puede sufrir algunos cambios. Uno de los puntos en donde debemos tener cuidado como dueños es en la sobrealimentación, ya que muchas veces creemos que no le damos suficiente comida, lo que genera que les sirvamos una mayor porción de lo que realmente necesita para mantenerse saludable. Esto puede provocar que nuestro engreído desarrolle diabetes, problemas en las articulaciones y del corazón.

Por ello, Superpet.pe, retail especializado en productos para mascotas, te explica cómo puedes identificar si tu mascota tiene sobrepeso y cómo prevenirlo.

1. Aprendamos a identificar

Podemos saber si nuestros perros o gatos tienen sobrepeso si su peso corporal está un 15% por encima del peso ideal. Si su peso está 30% por encima del peso ideal se le considera obeso. Es importante recordar que sobrepreso y obesidad no son lo mismo y esto solo podrá ser diagnosticado por tu veterinario.

Un método de descarte rápido que podemos utilizar para sacarnos de la duda, es tocar el cuerpo de nuestra mascota. Si sentimos las costillas fácilmente y observamos que la cadera aún conserva la curva natural, es un indicativo de que nuestro engreído está en el peso ideal. Si este no es el caso, es importante actuar rápidamente para evitar que esta condición avance y afecte su estilo de vida.

Si ves estos factores de alerta en tu mascota, la mejor recomendación es llevarlo con un especialista que determine el tipo de obesidad de tu engreído y pueda brindarle una dieta balanceada que lo ayude a superar su problema.

2. ¿Qué causa el aumento de peso?

- Alimentación desbalanceada: Algunas razas tienen predisposición a aumentar de peso; en perros por ejemplo: Beagle, Boyero de Berna, Collie, Labrador Retriever, entre otros. Teniendo en cuenta la raza y tamaño de nuestra mascota, el veterinario establecerá una dieta ideal y balanceada. Como dueños debemos evitar caer en la tentación de querer darle más porciones o golosinas durante el día; ya que el exceso de comida solo provocará que suba de peso.

- La edad: Los primeros meses de vida de nuestras mascotas son importantes, porque son más activos y tienen más energías para desarrollarse. Sin embargo, cuando ya son adultos entran en una etapa de mantenimiento. A medida que envejecen y llegan a la edad de adulto mayor se sienten más agotados y prefieren hacer largas siestas o caminar menos durante los paseos; esto puede provocar que la posibilidad de tener sobrepeso aumente. Del mismo modo, los gatos tienen particularmente el riesgo de aumentar de peso durante la edad madura o senior. Por eso es recomendable darles la dieta balanceada específico para cada etapa de vida.

- Falta de ejercicio: Todos sabemos que la actividad física de forma regular es un factor fundamental en la prevención de la obesidad. Es importante que como parte de la rutina de sacarlos a que hagan sus necesidades, se realicen sesiones de juegos y caminatas de forma regular; esta es la única forma que drenen energías y quemen grasas para mantener un peso óptimo. Sin embargo, no pasa lo mismo con los dueños de gatos; muchas veces no tienen la iniciativa de realizar sesiones de juego con sus mininos, lo cual no ayudará en su actividad diaria. Los gatos que no tienen mucha actividad (conocidos como indoor o de interiores), son más propensos a aumentar de peso en comparación a los gatos que pasan más tiempo afuera ya que están más activos.

- Esterilización: Independientemente del sexo, la castración constituye un factor de riesgo significativo de obesidad en nuestras mascotas

- Problemas hormonales: Algunas mascotas cuando crecen, pueden desarrollar hipotiroidismo, esta enfermedad hace que el cuerpo de nuestro perro no produzca hormonas tiroides suficientes, encargada de controlar su metabolismo, lo que produce que nuestro engreído acumule grasa. y pueda presentar problemas de obesidad.

3. ¿Cómo prevenir la obesidad en nuestras mascotas?

La revisión periódica es la mejor manera de prevenir. Como lo explicamos anteriormente, una de las señales de que nuestra mascota ha subido de peso es el aumento en el área abdominal. Sin embargo, existen algunas razas de perros y gatos que tienden a tener una contextura más gruesa que el resto, lo que crea confusión en muchos dueños que desean saber si su mascota está en el peso ideal. Por ello, parte de la prevención, además de la alimentación saludable, es llevar a nuestras mascotas a revisiones periódicas con el veterinario, quien podrá diagnosticar si tu mascota está en el peso ideal.

“La obesidad es un problema que cada día preocupa a los especialistas veterinarios y dueños de mascotas; primero debemos entender que la obesidad es una acumulación excesiva de grasa corporal. Lo mejor es brindarle dieta balanceada, algo muy beneficioso es el ejercicio: incrementa el gasto de energía, ayuda a quemar grasa y sobre todo a desarrollar masa muscular. Cabe resaltar que los perros y gatos son animales inteligentes que requieren estimulación mental. El ejercicio es la mejor alternativa para satisfacer esta necesidad y es importante para la salud de nuestras mascotas.” comentó Kris Barreto, especialista veterinaria de Superpet.pe