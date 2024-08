"Estuvo un mes y medio en Tahití preparándose": Padres de Alonso Correa contaron cómo fue la preparación de su hijo para París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alonso Correa estuvo muy cerca de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos París 2024. El peruano cayó ante el brasilero Gabriel Medina y alcanzó el cuarto lugar en surf masculino, todo un logro para un deportista que participó por primera vez en unos Juegos.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, Claudia Yzaga, madre del deportista nacional, indicó que en el surf, a diferencia de otros deportes, entran en juego factores externos.

"Ese es el problema del surf, que es un deporte que depende de factores externos. No depende todo del deportista, como en el atletismo, como en el fútbol, como en el tenis, donde todo depende de tu desempeño. Acá influyen factores como el mar, las olas pueden estar buenas, de repente una serie está buenísima y la siguiente no, o te tocó la ola a ti y al otro no, depende de la naturaleza", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre la polémica que se generó por la prioridad en tomar una ola. A su criterio, afirmó que existen reglas y que las decisiones pueden ser difíciles de asimilar.

"El juzgar tiene sus reglas establecidas, pero es un puntaje que pone una persona. Hay un tema de subjetivismo. El deporte es así, él lo sabe, es difícil. En este deporte son más las veces que se pierde que se gana. Es duro, pero como le gusta tanto sigue ahí. Lo hace con todo el corazón", complementó.

Padres de Alonso Correa habla sobre actuación de su hijo en París 2024. | Fuente: RPP

¿Cómo fue la preparación de Alonso Correa para París 2024?

Por otro lado, Yzaga contó cómo fue la preparación de Alonso Correa para su participación en París. La mamá indicó que estuvo un mes y medio antes en Tahiti junto a su hermano y recibió el apoyo del Comité Olímpico, por eso se sentía preparado

"Ha ido a Teahupoʻo y ha estado como un mes y medio antes de la competencia, primero con Sebastián, mi hijo mayor, donde estudiaron la cancha, analizaron todas las olas, en todas condiciones. Y después, el Comité Olímpico le financió un entrenador tahitiano, con quien estuvo entrenado", aseguró en un inicio.

"Él estaba preparado. Él tenía todas las condiciones para hacerlo. Todo en sus manos. Se sentía confiado y seguro en cualquier condición, porque estaba listo. Hay una preparación fuerte de por medio. El tema mental ha sido increíble, porque ha crecido de manera increíble estos últimos tiempos, porque se le nota", complementó.

"Estamos muy orgullosos"

Por último, Augusto Correa, padre de Alonso, dijo sentirse orgulloso del trabajo del surfista peruano y agradeció las muestras de apoyo del pueblo peruano con su hijo.

"Es toda la pasión que ha puesto Alonso en el deporte, corre con una verdadera pasión. Es impresionante todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado", dijo en un inicio.

"Él está muy orgulloso de todo lo que ha hecho. Un poco fastidiado por lo sucedido, pero está muy orgulloso por lo que ha hecho. Está muy agradecido con todo el pueblo peruano, por todo el apoyo que ha tenido", finalizó.