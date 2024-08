París 2024: Del Moonwalk de Michael Jackson a Queen en la competencia de natación artística

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los Juegos Olímpicos de 2024, la natación artística rindió homenaje a dos leyendas de la música: Michael Jackson y Queen. El equipo de natación artística de Estados Unidos deslumbró con una rutina que incluyó el icónico moonwalk de Jackson, realizado bajo el agua, mientras que la delegación mexicana brilló al ritmo de Don’t Stop Me Now de Queen.



Además de Estados Unidos y México, equipos de Egipto, Francia, Australia, Canadá, Italia, Japón, España y China compitieron el lunes por los mejores puntajes. China se llevó la primera posición con una puntuación de 313.5538, tras una rutina con una dificultad de 49.800, seguida por España e Italia en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

¿Cómo fueron las presentaciones de Estados Unidos y México?

No obstante, las estadounidenses se robaron el espectáculo al mostrar su destreza técnica y capturar la esencia del eterno Rey del Pop. Su actuación incluyó éxitos como Smooth Criminal y Dangerous, mientras el público aplaudía y vitoreaba con entusiasmo, especialmente durante la recreación del moonwalk, el paso que popularizó el desaparecido Michael Jackson, bajo el agua.



El equipo mexicano también dejó una impresión memorable con su enérgica interpretación de Don’t Stop Me Now, uno de los grandes éxitos de Queen, la legendaria banda de Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon. Esta fue la primera participación del equipo de nado sincronizado mexicano en los Juegos Olímpicos desde 1996, donde no logró conseguir una medalla.

¡Woooooooooow! México 🇲🇽 presentó una rutina de Queen en la natación artística. 🍶😍



¿Cómo fue la ceremonia de inauguración de París 2024?

Con un espectacular despliegue audiovisual, abundantes referencias a la cultura francesa y grandes estrellas del pop, se llevó a cabo el viernes 26 de julio la esperada ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024. El río Sena sirvió como escenario inédito para los juegos, que regresaron a la capital francesa después de 100 años.



La ceremonia contó con una actuación de Lady Gaga, quien deslumbró con un número de cabaret. También brillaron el poderoso metal de la banda francesa Gojira y la talentosa cantante franco-maliense Aya Nakamura. Sin embargo, el gran momento de la noche llegó cuando Céline Dion sorprendió al público al interpretar L'Hymne à l’amour de Édith Piaf, marcando su regreso tras cuatro años de ausencia debido a una rara enfermedad neurológica.