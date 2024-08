Alonso Correa sobre reclamo por la medalla de bronce: "Ya pasó eso para mí, ya acepté el cuarto puesto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin duda, Alonso Correa fue uno de los deportistas peruanos que más destacaron en los últimos Juegos Olímpicos. El surfista nacional luchó palmo a palmo con los mejores del mundo e hizo vibrar a todo el Perú hasta el último segundo de su performance en las playas de Tahití.

Este jueves, el nacido hace 26 años en Lima llegó a la cabina de RPP para contar en detalle sobre su actuación en París 2024 y el momento de la controversia que surgió cuando los jueces no le otorgaron la prioridad de ola frente al brasileño Gabriel Medina en el duelo por la medalla de bronce en surf.

"En ese momento estaba frustradísimo. No entendía por qué la prioridad no era mía. Yo remaba y siempre veía al brasileño más abajo mío. Y cuando le dieron la prioridad, me agarré los pelos y dije cómo está pasando eso, ¿yo me he confundido?, ¿qué pasó?", señaló el ganador del diploma olímpico al programa Fútbol como Cancha.

Alonso, además, indicó que cuando no le dieron la prioridad sabía que era muy difícil remontar la serie ante Medina, que es tres veces campeón de la World Surf League (WSL).

Alonso seguirá adelante tras reclamo

Alonso también relató el momento que la organización de los Juegos Olímpicos París 2024 no consideró el reclamo del Team Perú.

"Cuando pasa ese momento en la playa, mi entrenador estaba igual que todo el Perú, no lo podía creer. Saca las reglas y pide el reclamo y la organización no le da bola al reclamo. Entonces no se reúnen por lo que había pasado", afirmó.

"Tengo entendido que la federación estaba disputando eso que pasó, que no vio el reclamo que se hizo y no lo evaluaron nuevamente. Yo no me he metido al asunto, son temas de dirigentes, tampoco quiero meterme y seguir pensando en eso", agregó.

Correa, que ya alista para sus próximos competencias, consideró que aún le duele no haber subido al podio en París 2024, pero en su opinión seguirá adelante a pesar del reclamo de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) ante el Comité Olímpico Internacional.

"Ya pasó eso para mí, ya acepté el cuarto puesto. Al final yo lo di todo en el agua y me quedo con el cuarto puesto y con el diploma. Estuve cerca de una medalla, es durísimo no haberlo conseguido, pero tenemos que seguir adelante. Esta vez he podido recibir el apoyo de todo el Perú que estuvo pendiente y me da mucha motivación. Lo único que me queda es ir para adelante, entrenar y prepararme mejor para la siguiente", concluyó.

Alonso Correa de Team Peru perdió ante Vaast en semifinales de surf en los Juegos Olímpicos París 2024. | Fuente: AFP