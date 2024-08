Asociación Internacional de Boxeo le otorgará premio a Angela Carini como si fuera campeona olímpica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica en torno a las boxeadoras Angela Carini y Imane Khelif no tiene cuando acabar. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) le otorgará a la italiana, quien abandonó a los 46 segundos el combate contra la argelina, el premio en metálico de la organización como si fuera campeona olímpica.

"No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Solo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el 'ring' por el bien de la seguridad", indicó Umar Kremlev, presidente del IBA.

En mayo, la entidad decidió otorgar premios en metálico a todos los campeones y medallistas olímpicos de París 2024. Los campeones recibirán 100 000 dólares, de los que 50 000 serán para los deportistas, 25 000 para la Federación y otros 25 000 para su entrenador.



A los que obtengan medalla de plata, se les entregarán 50 000 dólares en premios, de los cuales el púgil recibirá 25 000 y los 25 000 dólares restantes se distribuirán equitativamente entre el entrenador y la Federación Nacional.

En tanto, para los de bronce, el premio será de 25 000: 12 500 para el boxeador y los otros a repartir entre el técnico y su federación.

Como se recuerda, Carini decidió no continuar la pelea contra Khelif, por los octavos de final de los Juegos Olímpicos París 2024, al considerar que no estaba en condiciones de seguir. Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió el viernes con el presidente del COI, Thomas Bach, con el que abordó, entre otras cuestiones, el caso de la argelina.

COI se pronuncia por polémica

El Comité Olímpico Internacional (COI) y París 2024 emitieron un comunicado asegurando que "todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo" de los Juegos "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)".

"Al igual que en las competiciones de boxeo olímpicas anteriores, el género y la edad de los atletas se basan en su pasaporte", precisan en su escrito, en el que recuerdan que estas reglas también fueron aplicadas durante la clasificación, incluidos los Juegos Europeos de 2023, los Asiáticos, los Panamericanos, los del Pacífico, el clasificatorio africano en Dakar y dos más mundiales disputados en Busto Arsizio (Italia) y Bangkok en 2024.