Partidazos en el básquet olímpico: estas son las llaves de cuartos de final de París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con el triunfo de Serbia sobre Sudán del Sur (96-85), culminó la fase de grupos del torneo de baloncesto masculino de París 2024; con lo que ya se conoce a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Por el Grupo A, considerado el ‘de la muerte’, por la calidad de sus integrantes; clasificaron Canadá, Australia y Grecia. Los helenos sufrieron hasta el final del partido de Sudán del Sur, para saber si entraban a cuartos de final como uno de los mejores terceros. España, que llegó a París 2024 con muchas expectativas, se fue eliminada, concretándose así uno de los fracasos más sonados del torneo.

En tanto, del Grupo B, pasaron a cuartos de final Alemania -vigente campeona mundial-, Francia y Brasil. Los sudamericanos lograron la clasificación en la última fecha, tras una trabajada victoria sobre Japón, la selección eliminada de este grupo.

Finalmente, del Grupo C, clasificaron a la siguiente instancia Estados Unidos y Serbia. En tercer lugar, quedó Sudán del Sur, la gran sorpresa del torneo. Desafortunadamente, no alcanzaron los puntos necesarios para lograr su pase a cuartos de final. Puerto Rico quedó en cuarto lugar, tras sumar solo derrotas en el torneo.



Las llaves de cuartos de final

Los clasificados se agruparon en cuatro bombos, para realizarse el sorteo de las llaves de cuartos de final, que arrojaron auténticos partidazos.

Estados Unidos vs. Brasil

Serbia vs. Australia

Alemania vs. Grecia

Canadá vs. Francia

El sorteo también definió cómo será el camino al oro olímpico. Así, el ganador de la llave entre el Team USA y Brasil esperará al que se imponga en el duelo entre Australia y Serbia. Si norteamericanos y balcánicos ganan sus partidos, se espera una auténtica final adelantada en semifinales.

En tanto, por el otro camino, el ganador de la llave entre Francia y Canadá esperará a quien sobreviva al duelo entre Alemania y Grecia. Si se cumple la lógica, en semifinales, podría darse un auténtico partidazo entre Canadá y Alemania.



Todos los partidos se jugarán el próximo martes, 6 de agosto.