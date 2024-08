“Lo conseguí”: judoca brasileña gana medalla de oro y rompe en llanto al recordar a su abuela fallecida [VIDEO]

EP36 | Bebidas deportivas: cuándo y cuánto consumir

Las bebidas deportivas, o también llamadas isotónicas, son capaces de mejorar tu rendimiento físico frente al entrenamiento. Sin embargo, el saber que hacen bien en el deporte ha generalizado su consumo a escenarios que no tienen relación con el deporte. ¿Sabes cuándo necesitas una bebida deportiva?, ¿qué cantidad y cómo beberla? ¿Sabías que beberlas sin necesitarlas puede ayudar a ganar peso? Todo eso y más en este episodio de Nutriagenda. Invitado: Ito Flores, Lic. en Nutrición por la UNMSM, especialista del ISSN en Nutrición Deportiva (International Society of Sports Nutrition), instructor internacional ISAK 3 (International Society for the Advacement of Kinathropometry), magíster en Ciencias del Deporte, graduado del doctorado en Ciencias de la Educación. Doctor en Filosofía por la Universidad Internacional de México, director del Grupo DeporCiencia, director de la Universidad María Auxiliadora. Referencias: https://www.analesdepediatria.org/es-consumo-bebidas-refrescantes-deportivas-energeticas-articulo-S1695403320300199 Urdampilleta, Aritz, & Gómez-Zorita, Saioa. (2014). From dehydration to hyperhidration isotonic and diuretic drinks and hyperhydratant aids in sport. Nutrición Hospitalaria, 29(1), 21-25. https://dx.doi.org/10.3305/nh.2014.29.1.6775