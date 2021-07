Annemiek van Vleuten cruzando la línea de meta en la competición. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GREG BAKER

La ciclista Annemiek van Vleuten fue protagonista de un hecho singular en medio de la competencia de ciclismo femenino en Tokio 2020.

La atleta, representante de Países Bajos, cruzó la meta tras 147 kilómetros debajo del sol intenso en Japón. Con los brazos levantados y contenta, pensó que había ganado la competencia, pero la austriaca Anna Keisenhofer lo había hecho por un minuto y 15 segundos de diferencia.

"Pensé que era la primera", se oyó decir a Van Vleuten a su masajista de equipo Ruud Ziljmans en la televisión neerlandesa. "Ruud ¿me he equivocado?".

¿Qué pasó?

A diferencia de las pruebas profesionales del World Tour, los ciclistas no pueden comunicarse con su equipo por radio en las carreras olímpicas.

Van Vleuten no era la única neerlandesa, sino que tenía a sus tres compañeras de equipo en el mismo pelotón. Ninguna de ellas se dio cuenta de que había alguien más delante de ellas.

"No, no sabía que todavía había una corredora por delante", dijo Anna van der Breggen, compañera de equipo de Van Vleuten y la campeona de Río 2016. "No creo que nadie la haya tenido en cuenta. No la conozco".

Por su parte, la verdadera ganadora, Anna Keisenhofer, no empezó a practicar este deporte hasta 2014, convirtiéndose en profesional tres años después.

Tiene un máster en Matemáticas por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y un doctorado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona (España).

"Mis piernas estaban completamente agotadas. Nunca me había agotado tanto en toda mi vida. Ya casi no podía pedalear. Sentía como si hubiera cero energía en mis piernas", dijo Kiesenhofer tras su éxito en la medalla de oro.

