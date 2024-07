¿Dónde ver Argentina vs Irak Sub 23 en vivo y en directo por TV, por los Juegos Olímpicos París 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina Sub-23 vs Irak EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de julio por la segunda fecha del grupo B del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo de Javier Mascherano buscará su primer triunfo del certamen. Argentina viene de perder 2-1 ante Marruecos, derrota polémica y controversial. Irak, por otro lado, superó por el mismo resultado a Ucrania. Conoce cómo seguir la transmisión por TV y streaming del encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Irak en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

El partido Argentina vs Irak se disputará este sábado 27 de julio en el Groupama Stadium en Décines-Charpieu (Lyon). El recinto tiene capacidad para 59 186. El encuentro es por el B del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 e iniciará a las 8:00 a.m. de Perú y 10:00 a.m de Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina vs Irak en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

En Perú, el partido Argentina vs Irak comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Irak comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Irak comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Irak comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Irak comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Irak comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Argentina vs Irak comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Argentina vs Irak comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Irak comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Irak comienza a las 10:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el partido Argentina vs Irak en vivo y en directo?

El choque Argentina vs Irak por la fecha 2 de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 será transmitido EN VIVO en Perú a través de DirecTV Sports y Claro Sports. En tanto, en territorio argentino, podrá ser visto a través de las señales de TyC Sports y TV Pública, mientras que también será llevado de manera online gracias a DGO (para Sudamérica), TyC Sports Play (para Argentina) y Claro Sports (para México y Sudamérica).

Argentina vs Marruecos: alineaciones posibles

Argentina: Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón; Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Irak: Hussein Hassan; Mustafa Saadou, Zaid Tahseen, Hussein Amer, Ahmed Maknazi, Hussein Ali; Muntadher Mohammed, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn, Karrar Mohammed Al-Mulhtar; Ayman Hussein.