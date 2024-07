¿Dónde ver España vs República Dominicana en vivo y en directo por TV, por los Juegos Olímpicos París 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs República Dominicana EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de julio por la segunda fecha del grupo C del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo europeo ganó —aunque con complicaciones— 2 a 1 a Uzbekistán en su primer encuentro del torneo. Los dominicanos, en tanto, empataron 0-0 con su similar de Egipto.

¿Cuándo y dónde juegan España vs República Dominicana en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

El partido España vs República Dominicana se disputará este sábado 27 de julio en el Parque de los Príncipes de la ciudad de París. El recinto tiene capacidad para 47 929 espectadores. El encuentro es por el C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 e iniciará a las 8:00 a.m. de Perú y 3:00 p.m. España.

¿A qué hora juegan España vs República Dominicana en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

En Perú, el partido España vs República Dominicana comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido España vs República Dominicana comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido España vs República Dominicana comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido España vs República Dominicana comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el partido España vs República Dominicana comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido España vs República Dominicana comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido España vs República Dominicana comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido España vs República Dominicana comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido España vs República Dominicana comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido España vs República Dominicana comienza a las 10:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el partido España vs República Dominicana en vivo y en directo?

El choque España vs República Dominicana por la fecha 2 de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 será transmitido EN VIVO en Perú a través de DirecTV Sports y Claro Sports. En tanto, en territorio español será transmitido por TVE La 1. Vía streaming, se podrá apreciar por Claro Sports YouTube y por RTVE Play.

España vs República Dominicana: posibles alineaciones

España: Arnau Tenas; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Miguel Gutiérrez; Fermín López, Álex Baena, Pablo Barrios; Diego López, Abel Ruiz, Samu Omorodion

República Dominicana: Xavier Váldez; Joao Urbáez, Luiyi, Edgar Pujol, Rafa nuñez, Morschel; Fabian Messina, Marizán, Óscar Ureña; Nowend Lorenz y Peter Federico.