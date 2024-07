Argentina empató 2-2 con Marruecos en final interrumpido por 40 minutos: ¿Dónde se vio duelo de Juegos Olímpicos 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina Sub-23 igualó 2-2 contra Marruecos en el debut del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo de Javier Mascherano no brindó una correcta actuación, pero le bastó para lograr un empate de infarto en la última jugada de los descuentos gracias a Cristian Medina. De esta manera, ambos suman un punto tras su debut en el grupo B de la cita olímpica.



► Partidos de hoy, miércoles 24 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Juegos Olímpicos y Sudamericana

Soufiane Rahimi anotó un doblete a los 47' y 50' para dar el golpe de Marruecos. Cuando todo parecía cuesta arriba para Argentina, Simeone logró el descuento a los 68'. Sobre el final, un incidente provocó que el árbitro otorgue varios minutos de descuento: fue así que Cristian Medina logró el empate a los 115'.

Todo indicaba que ese sería el final del partido, pero asistentes ingresaron al campo y lanzaron varios objetos, mientras se realizaba una revisión del VAR ante una posible jugada fuera de juego. La interrupción se alargó por 40 minutos, tras lo cual se reanudó el juego y el árbitro validó el gol, ante el cual llegó el pitazo final. Sin duda, un final accidentado en el inicio de fútbol masculino.

Argentina Sub 23 vs Marruecos EN VIVO y ONLINE

Sigue el minuto a minuto del partido Argentina Sub 23 vs Marruecos en vivo y directo en la fecha 1 del grupo B de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024 desde las 8:00 a.m. este miércoles 24 de julio.

SEGUNDO TIEMPO

105' ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! Con un gol de Medina en la última jugada, Argentina logró el épico empate y suma un punto.

68' ¡GOOOOOOL DE ARGENTINA! Simeone reavisa las esperanzas de la 'Albiceleste' con una certera definición.

50' ¡GOOOOOOL DE MARRUECOS! Soufiane Rahimi aumenta el marcador para su combinado con un potente disparo de penal. Golpe en el inicio de fútbol masculino de París 2024.

45' ¡Comenzó la etapa complementaria!

PRIMER TIEMPO

47' ¡GOOOOOOL DE MARRUECOS! Soufiane Rahimi anota el 1-0 de Marruecos a la Argentina en los descuentos del primer tiempo y da el golpe momentáneamente.

Argentina vs Marruecos: alineaciones confirmadas

Argentina XI: Rulli; García, Otamendi, Di Cesare, Soler; Almada, Medina, Hezze, Zenón; Julián Álvarez, Beltrán

Marruecos XI: Munir; Hakimi, Boukamir, Rahimi, El Khannouss; El Ouhadi, Richardson, El Azzouzi; Akhomach, Targhalline, Ben Seghir

El cuadro 'Albiceleste' llega con algunas dudas a su debut olímpico, ello luego de perder por 1-0 ante Guinea en su último amistoso preparatorio. Pese a ello, Mascherano intentará llevarse los tres puntos y por ello se prevé que utilice a sus tres jugadores mayores de 23 años que incluyó en la lista: el arquero Gerónimo Rulli, el defensa Nicolás Otamendi y el delantero Julián Álvarez.



¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Marruecos en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

El partido Argentina vs Marruecos se disputará este miércoles 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard, ubicado en la ciudad de Saint-Ettiéne y con un aforo de 41,9 mil asistentes. El encuentro por el grupo B de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 iniciará a las 8:00 a.m. de Perú y 10:00 a.m de Argentina.





¿A qué hora juegan Argentina vs Marruecos en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

En Perú, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Marruecos comienza a las 10:00 a.m.





¿Qué canales transmiten el partido Argentina vs Marruecos en vivo y en directo?

El choque Argentina vs Marruecos por el debut en la disciplina de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 será transmitido en Perú a través de DirecTV Sports. En tanto, en territorio argentino podrá ser visto a través de las señales de TyC Sports y TV Pública, mientras que también será llevado de manera online gracias a DGO (para Sudamérica), TyC Sports Play (para Argentina) y Claro Sports (para México)





Argentina vs Marruecos: alineaciones posibles