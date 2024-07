España vs. Japón: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el fútbol femenino de Juegos Olímpicos 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Japón vs. España EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de julio en el Estadio de la Beaujoire, en Nantes (Francia). El partido corresponde a la fecha 1 del grupo C del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 y se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Claro Sports en TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

España comienza su primera aventura en los Juegos Olímpicos y lo hará enfrentándose a Japón, un rival ante el que buscarán revancha después del doloroso 4-0 que les endosó en el pasado Mundial.

Las jugadoras dirigidas por Montse Tomé quieren comenzar con buen pie su primera experiencia olímpica, y lo harén frente a un sólido combinado asiático, que realizó una absoluta exhibición en su último antecedente y fue el único a la postre capaz de imponerse a la posterior campeona del mundo.

España llega al reto tras disputar los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa del 2025, saldados con la derrota por 2-1 ante República Checa y la victoria por 2-0 a Bélgica. Dos encuentros en los que las españolas evidenciaron falta de ritmo y la necesidad sobre todo de mejorar un físico castigado por el desgaste de un año muy largo.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Japón EN VIVO por los Juegos Olímpicos París 2024?

El partido entre España vs Japón, por el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024, se disputará el jueves 25 de julio en el estadio La Beaujoire. El recinto tiene capacidad para 35 mil espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Japón EN VIVO por los Juegos Olímpicos París 2024?



En Perú, el partido España vs Japón comienza a las 10:00 a.m.

En Colombia, el partido España vs Japón comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el partido España vs Japón comienza a las 10:00 a.m.

En Venezuela, el partido España vs Japón comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido España vs Japón comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido España vs Japón comienza a las 1100 a.m.

En Paraguay, el partido España vs Japón comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el partido España vs Japón comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido España vs Japón comienza a las 12:00 p.m.

En México (DF), el partido España vs Japón comienza a las 09:00 a.m.

En México (Tijuana), el partido España vs Japón comienza a las 08:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido España vs Japón comienza a las 11:00 a.m.

En España, el partido España vs Japón comienza a las 5:00 p.m.

En Italia, el partido España vs Japón comienza a las 5:00 p.m.

En Francia, el partido España vs Japón comienza a las 5:00 p.m.



¿Qué canales transmiten el partido España vs Japón EN VIVO y EN DIRECTO, por Juegos Olímpicos París 2024?



El partido será transmitido EN DIRECTO por TV a todo el Perú y en Sudamérica por Claro Sports en TV y Claro Sports YouTube vía streaming. El partido en España va por RTVE en señal abierta. También encontrarás todas las incidencias en la página web de RPP.pe.

España vs Japón: alineaciones posibles



ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Putellas, Guijarro, Bonmatí; Del Castillo, Paralluelo y Caldentey.

JAPÓN: Yamashita; Shimizu, Kumagai, Koga, Minami, Kitawaga; Fujino, Hasegawa, Miyazawa; Tanaka y Ueki.

📸😃 ɪᴍᴀ́ɢᴇɴᴇs ᴅᴇ ʟᴀ ᴜ́ʟᴛɪᴍᴀ sᴇsɪᴏ́ɴ. pic.twitter.com/2OCnLwVSUH — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 24, 2024

España vs Japón: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas ESPAÑA Empate JAPÓN Betano 1.55 4.10 5.20 Betsson 1.57 4.33 5.00 Doradobet 1.52 4.25 5.33 Inkabet 1.57 4.33 5.00