España vs. Egipto se enfrentan este jueves 22 de julio en el Estadio Domo de Sapporo. El partido corresponde a la fecha 1 del grupo C y el primero del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se jugará a partir de las 02:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España el cotejo comenzará a las 09:30 a.m. y la transmisión estará a cargo de RTVE y Eurosport.

Serán los equipos Sub 23 de España y Egipto los que rompan fuegos en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, teniendo en acción precisamente a uno de los principales candidatos a conquistar el oro.

Después de haber llegado a lo más alto del podio en Barcelona 1992, ‘La Roja’ solo se acercó en Sidney 2000 con una presea de plata. Ahora aparece como el rival a vencer tras la conformación del entrenador Luis De la Fuente de una plantilla con mucho rodaje en lo cuadros de LaLiga.

No obstante, el principal punto a favor de España para Tokio 2020 es la experiencia de sus jugadores a nivel de selecciones. Muchos de ellos ya defendieron al equipo mayor y 6 en específico compitieron en la última Eurocopa: el portero Unai Simón, los defensas Pau Torres y Eric García, el centrocampista Pedri González y los delanteros Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.





España, la gran candidata al oro en Tokio 2020

El último amistoso de ‘La Roja’, sin embargo, dejó ciertas dudas al rescatar un empate 1-1 frente al anfitrión Japón. Ahora se medirá ante un elenco de Egipto que llega a la cita olímpica sin su mejor hombre, Mohamed Salah, quien no obtuvo el permiso del Liverpool.

España y Egipto están encuadrados en el grupo C de ols Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde también aparecen Argentina y Australia.

España vs. Egipto: alineaciones probables

España: Unai Simón; Oscar Gil, Pau Torres, Eric García, Marc Cucurella; Mikel Merino, Pedri González, Dani Ceballos; Dani Olmo, Rafa Mir, Marco Asensio.

Egipto: El Shenawy; El Eraki, Hegazi, Ramadan, Fouad; Tawfik, Hamdi, Maher; Sobhi, Mohsen, Mansi.

