México vs. Francia se enfrentan este jueves 22 de julio en el Estadio Ajinomoto. El partido corresponde a la fecha 1 del grupo A del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se jugará a partir de las 03:00 a.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En México la transmisión estará a cargo de Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión.

México y Francia, dos selecciones que se han colgado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en el pasado, se desafían en un partido esperado con algunos duelos individuales especiales.

Ambos son candidatos para llegar hasta las instancias decisivas en un grupo que comparten con el anfitrión Japón y Sudáfrica, sin embargo, cuentan con que un arranque con el pie derecho permite encaminarse hacia los cuartos de final

Francia vs. México, duelo de campeones

Francia llegó a lo más alto del podio de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 1984, mientras que México lo consiguió en Londres 2012. El duelo tendrá, además, el choque de ‘viejos conocidos’ de Liga MX y, antes, de la Ligue 1 entre el portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa y el goleador francés André-Pierre Gignac. Ambos tienen 35 años, muchos partidos en la espalda en varias Ligas y unos cuantos entre sí que no se olvidan.

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1 –cuando Memo atajaba en el Ajaccio--. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones", calentó Gicnac la contienda.

Pero los ‘blues’ también tendrán en su equipo a Florian Thauvin, campeón mundial en Rusia 2018 y nuevo protagonista de la Liga MX con el ‘Tigres’.

México vs. Francia: alineaciones probables

México: Guillermo Ochoa; Erick Aguirre, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Carlos Rodríguez, Luis Romo, Diego Lainez; Sebastián Córdova, Alexis Vega, Henry Martin.

Francia: Paul Bernardoni; Anthony Caci, Pierre Kalulu, Modibo Sagnan, Clement Michelin; Téji Savanier, Lucas Tousart, Enzo La Fée, Florian Thauvin; Arnaud Nordin, André-Pierre Gignac.

