Lucca Mesinas | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Juan Carlos Ortecho

Este lunes, el surfista peruano Lucca Mesinas fue eliminado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 frente al australiano Owen Wright y, tras su participación, el deportista peruano dio unas palabras.

"Estoy bastante triste de todas maneras, el mar cambió y fue bastante complicado. Cuando entré no abrían las olas, se cerraban rápido. Owen se fue para la izquierda y cuando yo fui, quedaba poco tiempo. Complicado, quizá no encontré mejores olas", sostuvo Lucca Mesinas a la prensa.

"Cuando a veces me abro mucho, no es bueno si el competidor es bueno. No perdí la fe, pero las olas no abrían, tal vez al final me desesperé y agarré olas más chicas, pero igual fue complicado. Esas olas tampoco abrieron mucho", agregó el surfista de 25 años.

En tanto a la experiencia ganada, precisó: "Hay un balance positivo en este evento, hay que aprender de los errores, saber que estoy ahí para pelearla con los top del mundo, se vienen nuevas metas y hay que seguir clasificando. De esto se aprende mucho y hay que seguir".

Sobre el resto de surfistas peruanos que fueron a representarnos (Miguel Tudela, Daniela Rosas y Sofía Mulanovich), Mesinas sostuvo: "Creo que todo el equipo hicimos un buen trabajo, avanzamos rondas, es la primera vez y es una buena experiencia. Creo que el surf en el Perú va a crecer bastante".

Agradecimiento a la afición peruana:

Por último, Lucca Mesinas también reconoció el aliento de los peruanos: "Quiero agradecerle a toda la gente que me ha estado mandando mensajes, que me estuvo mandando buenas vibras y se ha quedado hasta la madrugada para verme. Nuestra meta es que el surf en el Perú crezca, que sepamos que somos potencia mundial y haya más apoyo. Creo que vamos por buen camino".