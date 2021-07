Lucca Mesinas: "Sabemos de qué estamos hecho, lo hemos demostrado en campeonatos mundiales" | Fuente: AFP

El útlimo sábado Luca Messinas clasificó a la ronda 3 de surf siendo primero en su serie en la competencia de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras este importante paso para seguir en el certamen, el peruano dio sus impresiones sobre lo que viene.

"¿Presión? No. Para nada. No creo que ninguno del equipo lo tenga, sabemos de qué estamos hechos. Sabemos que somos potencia mundial. Tal vez no tengamos a ningún surfer en el CT pero estamos en ese camino, lo hemos demostrado en muchos campeonatos mundiales", indicó Mesinas a la prensa.

"Es el momento de demostrar que estamos hechos para estar acá y ganarle a todos ellos. Con Mguel (Tudela), le tuve que pedir el reloj porque me había olvidado el mío", contó Mesinas.

En tanto al resto del equipo peruano, agregó: "A todos mis compañeros los veo por igual. Sofía ha hecho mucho por el surf en el Perú, sea ella o cualquiera todos vamos a estar contentos. Tenemos a Sofía que de todas maneras es una motivación, siempre lo ha sido para mí desde chiquito", precisó Mesinas sobre la también clasificada Sofía Mulanovich.

"Sofía siempre ha sido una chica que he visto a seguir y siempre he querido alcanzar lo que ella alcanzó. Compartir estos JJOO con todos es increíble, es una experiencia nueva", agregó Mesinas, surfista de 25 años.

