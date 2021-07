El peruano Lucca Mesinas será parte del Surf Open de Tokio 2020. | Fuente: Andina

Lucca Mesinas es uno de los atletas peruanos que tiene el sueño de lograr una histórica medalla en Tokio 2020. En surf, el equipo bicolor tiene campeonatos sudamericanos y mundiales, por lo que es posible alcanzar la meta de una presea.

Lograr un boleto para Tokio 2020 no fue nada fácil para Lucca Mesinas. Se confirmó durante su participación durante el ISA World Surfing Games 2021 en El Salvador.

Es por ello que Mesinas nos representará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Lo hará en el Heat 3 de la modalidad Surf Open en la playa Tsurigasaki este sábado 24 de julio, después de la participación de Miguel Tudela. Luego de su debut, llegarán los momentos de Daniella Rosas y Sofía Mulanovich en la rama femenina.

Horario del heat de Lucca Mesinas en Tokio 2020

Perú: 6:20 p.m.

Ecuador: 6:20 p.m.

Colombia: 6:20 p.m.

México: 6:20 p.m.

Argentina: 8:20 p.m.

Chile: 7:20 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:20 p.m.

Lucca Mesinas va por una gran participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. | Fuente: Andina

Previo a su participación en la cita olímpica, conversó con RPP Noticias sobre el sueño que es para él ser parte de esta fiesta deportiva. Hay que tener en cuenta que fue uno de los abanderados nacionales en la inauguración.

"Voy con todo, me voy a sacar la mugre en la competencia, voy a dejar el 200% en cada ronda que me toque competir. No voy a decir 'voy a ganar esta medalla' porque me gusta más decir que voy a esforzarme un montón y dar todo de mí, porque eso si lo sé", nos comentó.

Es más, Lucca Mesinas ya sabe lo que es llevarse una medalla con Perú. Y es que en los Panamericanos 2019, obtuvo la presea dorada al ubicarse en el primer lugar del Open Varones.

Este último sábado 17 de julio, el equipo peruano de surf que será parte de Tokio 2020 tomó vuelo rumbo a Japón para estar en el magno evento mundial. Sofía Mulanovich, Daniella Rosas, Lucca Mesinas y Miguel Tudela van por ese sueño de alcanzar una medalla olímpica.

¿Dónde ver la competencia de Lucca Mesinas de Tokio 2020?

La competencia irá EN DIRECTO a través de ATV y Claro Sports. Todos los detalles los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

