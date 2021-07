Canales y horarios, México vs Japón por TV: señal EN VIVO Claro Sports por Tokio 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARIKO ISHIZUKA

México vs Japón EN VIVO | Hoy, domingo 25 de julio, desde las 6:00 a.m en México y Perú, el equipo azteca enfrenta a los asiáticos por la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No te pierdas este emocionante encuentro por las señales de Claro Sports y Marca Claro.

México vs. Japón: transmisión MINUTO A MINUTO

Ver México vs. Japón: alineaciones confirmadas

México: Ochoa; Sánchez, Montes, Vásquez, Aguirre; Rodríguez, Romo, Córdova; Lainez, Vega y Martin.

Japón: Tani; Sakai, Yoshida, Itakura, Nakayama; Tanaka, Endo, Soma, Doan; Kubo y Hayashi.

