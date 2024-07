Corea del Norte gana su primera medalla en París 2024 con misteriosos jugadores de tenis de mesa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los misteriosos deportistas de Corea del Norte Jong Sik Jong y Kum Yong Kim no pudieron con los chinos Chuqin Wang y Yingsha Sun, quienes se proclamaron campeones en la final de dobles mixtos de tenis de mesa de París 2024, y obtuvieron la medalla de plata.



Ante la mirada del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, presente en el pabellón París Sur Arena, el dúo chino acabó con el sueño de unos rivales de los que no había referencia alguna antes de este torneo en competiciones internacionales salvo en unos Juegos Asiáticos pero en los que no actuaron juntos.



Los deportistas de Corea del Norte, que fueron dejando en el camino a los representantes de Japón, Suecia y Hong Kong, plantaron una seria batalla a los grandes favoritos, primeros cabezas de serie, y tan solo cedieron por 4-2 en casi una hora de encuentro, con parciales de 11-6, 7-11, 11-8, 11-5, 7-11 y 11-8.



Kim Kum Yong (arriba a la izquierda) de Corea del Norte y Ri Jong Sik (arriba a la derecha) de Corea del Norte regresan a Wang Chuqin de China y Sun Yingsha de China durante su partido por la medalla de oro en dobles de tenis de mesa mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el South Paris Arena. | Fuente: AFP

Los surcoreanos Jonghoon Lim y Yubin Shin se adjudicaron el bronce al imponerse por 4-0 a Chung Ting y Hoi Kem Doo, de Hong Kong.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para 2020 pero celebrados en 2021, Corea del Norte no envió ningún atleta ya que sus fronteras permanecían cerradas a causa de la pandemia de la COVID-19. Esta ausencia llevó al Comité Olímpico Internacional a sancionar al Norte, por lo que tampoco pudieron participar en los Juegos de Invierno de 2022, celebrados en Pekín.

Los Juegos Olímpicos 2024, Corea del Norte cuenta con un total de 16 atletas norcoreanos en las categorías de atletismo, boxeo, salto, gimnasia, tenis de mesa, judo y lucha, según el Comité Olímpico, con un total de cuatro hombres y doce mujeres.

(Desde la izquierda) Los medallistas de plata Ri Jong Sik de Corea del Norte y Kim Kum Yong de Corea del Norte, los medallistas de oro Wang Chuqin de China y Sun Yingsha de China, los medallistas de bronce Shin Yubin de Corea del Sur y Lim Jonghoon de Corea del Sur celebran en el podio al final de su carrera mixta. Competición de dobles de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de París 202 | Fuente: AFP