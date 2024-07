Simone Biles en París 2024 EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver final de gimnasia artística por equipos en Juegos Olímpicos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La norteamericana Simone Biles tendrá la oportunidad de conseguir su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024 este martes cuando participe en la final de gimnasia artística por equipos junto al equipo de Estados Unidos. Conoce todos los pormenores de la prueba a continuación.

El Team USA -conformado por Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee y Hezly Rivera- logró una correcta perfomance en la ronda de clasificación, registrando un total de 172.296 puntos, obtenidos en 44.799 de Salto de Caballo, 42.565 en Barras Asimétricas, 42.366 en Viga de Equilibrio y 41.566 en Piso.



Cabe señalar que Simone Biles no estará en su mejor condición física para esta final de gimnasia artística por equipos, dado que se lastimó la pantorrila izquierda durante un calentamiento en las pruebas del domingo. Ello provocó que termine vendada, por lo cual se prevé que salga así en el Bercy Arena. Biles será la última en salir en tres de las pruebas (salto, ejercicio de piso y viga de equilibrio), mientras que aparecerá segunda en barras asimétricas.

¿Cuándo y dónde competirá Simone Biles en final de gimnasia artística por equipos de Juegos Olímpicos París 2024?

La final de gimnasia artística por equipos de los Juegos Olímpicos París 2024 está programada para este martes 30 de julio en el Bercy Arena de París. Se tiene previsto que la prueba con Simone Biles inicie desde las 11:15 a.m. de Perú.



¿A qué hora compite Simone Biles en final de gimnasia artística por equipos de Juegos Olímpicos París 2024?



En Estados Unidos (Los Ángeles), la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 9:15 a.m.

En México, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 10:15 a.m.

En Perú, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 11:15 a.m.

En Ecuador, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 11:15 a.m.

En Colombia, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 11:15 a.m.

En Panamá, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 11:15 a.m.

En Bolivia, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 12:15 p.m.

En Chile, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 12:15 p.m.

En Paraguay, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 12:15 p.m.

En Venezuela, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 12:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a las 12:15 p.m.

En Argentina, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 1:15 p.m.

En Brasil, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 1:15 p.m.

En Uruguay, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 1:15 p.m.

En España, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 6:15 p.m.

En Francia, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 6:15 p.m.

En Italia, la final de gimnasia artística con Simone Biles en Paris 2024 inicia a la 6:15 p.m.



¿Dónde ver a Simone Biles en final de gimnasia artística por equipos de Juegos Olímpicos París 2024 en vivo y directo?

Si quieres seguir la transmisión de la final de gimnasia artística por equipos femenina con Simone Biles desde territorio norteamericano, podrás hacerlo a través de la señal de NBC. En tanto, en Perú podrá ser visto en vivo a través de ATV (Canal 9), mientras que también será visto vía streaming en Latinoamérica gracias a Claro Sports.