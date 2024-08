Despedida de París 2024: Daniella Borda y Nicolás Pacheco acabaron en el puesto 13 en Skeet por equipos mixto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 5 de agosto, Daniella Borda y Nicolás Pacheco representaron a Perú en skeet mixto (tiro) en los Juegos Olímpicos París 2024. Ambos buscaron subir al podio, pero no llegaron a la clasificación necesaria.

Borda y Pacheco cerraron su partipipación en París 2024 tras finalizar en el puesto 13 en la modalidad de Skeet por equipos mixto. La dupla peruana derribaron 139 platos e igualaron en puntaje al equipo de Grecia.

"Gracias por la entrega y esfuerzo", fue parte del mensaje del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para los deportistas peruanos.

Recordemos que Nicolás Pacheco obtuvo una diploma olímpica en París 2024 tras llegar a la final de skeet masculino.

Con este resultado individual, mejoró su posición de Tokio 2020, donde había quedado octavo. Además, se aseguró su segundo diploma olímpico consecutivo.



Nicolás Pacheco tras skeet masculino

Luego de la competencia del sábado, el peruano dijo sentir dolor porque se "preparó muchísimo" para la competencia y explicó en qué momento perdió las chances por las medallas.

"Son sentimientos encontrados. Siento dolor porque me preparé muchísimo para esta competencia. Llegué muy preparado. El primer objetivo era entrar a la final. Fue dificilísimo, están los mejores del mundo y es un juego olímpico, y lo pude lograr. Lo importante era entrar porque empiezas de cero", indicó en un primer momento.

"En la final empecé bien. Un error en un plato que, normalmente, no fallo, en la cuatro, hizo que de estar en posición clasificatoria pase a eliminación. En la última, el único que me seguía era el sueco, no me dio un chance. Por más que hubiera fallado ya estaba afuera", complementó.