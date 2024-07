¡El rey de las olas! Brasileño Gabriel Medina logró el mejor puntaje de la historia en surf olímpico en París 2024 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Simplemente voló. El brasileño Gabriel Medina rozó la perfección este lunes al correr una ola de 9.90 puntos en el heat 5 de la tercera ronda del surf masculino en París 2024.

Medina, quien es uno de los favoritos para ganar medalla, al salir del tubo de la gigantesca ola, mostró los diez dedos de la mano, señalando una ola perfecta. Y, al desmontar la tabla, mostró su dedo índice apuntando hacia el cielo.

De esta manera, Medina cerró su participación con 17.40 puntos. La ola de 9.90 puntos es, hasta el momento, el mejor puntaje de lo que va del certamen del surf olímpico. El japonés Igarashi solo pudo surfear para un total de 7.04 puntos (3.67+3.07).



Su siguiente rival en los cuartos de final será Joao Chianca. Su compatriota, de 23 años y que precisamente tiene a Medina como ejemplo, avanzó a cuartos de final con un puntaje de 18.10 (9.30+8.80) al derrotar en una emocionante sexta serie al marroquí Ramzi Boukhiam (17.80).



Las series de los cuartos de final, semifinales y final del surf de los Juegos Olímpicos de París 2024 se darán este martes.

¡NUEVO RÉCORD OLÍMPICO EN EL SURF! 🏄‍♂️🤙🇧🇷



Gabriel Medina se mandó una ola TREMENDA este lunes en el round3-heat 6 de #Paris2024, y con ello, la mayor calificación vista en unos Juegos Olímpicos, 9.90 para el brasileño#ParísEsTuyo pic.twitter.com/wKkwXyD8SB — Claro Sports (@ClaroSports) July 29, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Gabriel Medina considera que la ola debió ser puntuada con 10

Luego de la competencia, el brasileño indicó que la ola que fue puntuada con 9.9 debió ser de 10, por ello hizo la señal con los dedos como celebración.

“Se sintió como que fue un 10, he hecho algunos 10 antes aquí y yo estaba seguro de que era un 10", indicó el surfista para el periodista Dsahel Pierson.

"La ola era tan perfecta y al principio cuando la remé pensé que no la hacía, pero me dije que tenía que intentarlo, el viento me estaba aguantando un poco, pero fui por ella y la ola era un 10, pero estoy feliz de obtener un 9,9”, complementó el brasileño.

“Hoy fue un día soñado para el surfing, nunca me imaginé que podíamos tener olas como estas en los Juegos Olímpicos”, finalizó.