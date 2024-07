Rugbier argentino sobre abucheos franceses en París 2024: “No sé si están dolidos por Messi o por la Copa del Mundo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tal como pasó con la selección argentina de fútbol, el representativo albiceleste de rugby 7 también ha recibido abucheos por parte del público francés en sus primeras presentaciones en los Juegos Olímpicos París 2024.

En medio de ese ambiente hostil, Marcos Moneta, una de las estrellas de Los Pumas 7s, hizo unas declaraciones en las que, con ironía, recordó la copa ganada por Argentina ante Francia en el Mundial Qatar 2022.

“Me encanta el ambiente. No sé si están dolidos por Messi o por la Copa del Mundo. O porque no les caemos bien. Tal vez están asustados de nosotros, no lo sé”, manifestó el rugbier.

Las declaraciones del jugador se volvieron virales en las redes sociales, donde continúa la polémica por el partido de fútbol entre Argentina y Marruecos, que terminó con victoria de los africanos tras una suspensión de más de una hora y con un gol anulado vía VAR.



🗣️ Marcos Moneta después del partido ante Australiapic.twitter.com/3LNl8GRLrO — Florencia Mó (@FlorenciaMo06) July 25, 2024

“Era personal”

Horas después, Marcos Moneta, en entrevista con la cadena ESPN, dijo que inicialmente pensó que el apoyo del público francés a los rivales de Argentina era por una simpatía por los equipos más débiles. Sin embargo, esta percepción cambió durante el torneo.

“Vi por Instagram y Twitter que se empezó a viralizar lo que dije. Yo pensé que estaban hinchando por el rival más débil, pero nos dimos cuenta de que era personal”, manifestó el argentino.

Argentina empezó con buen pie el torneo de rugby 7 en París 2024, con sendas victorias sobre Kenia y Samoa, tras lo cual cayó ante Australia.

En cuartos de final, Los Pumas 7s se enfrentarán precisamente a la local Francia, donde se dan por descontado más abucheos contra los sudamericanos.