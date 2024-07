Rafael Nadal contra Novak Djokovic, posible duelo de segunda ronda en torneo olímpico de tenis

¿Nadal vs. Djokovic en la segunda ronda? 👀🤯



🔜 Se sortearon los cuadros del torneo de tenis en @Paris2024: el español debutará vs. Marton Fucsovics, en tanto que el serbio lo hará vs. Matthew Ebden.



¿Tendremos un duelo estelar? 🌟#JuegosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/FhRgYbKQnA