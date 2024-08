César Rodríguez analiza retirarse de la marcha atlética por falta de apoyo del IPD y autoridades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano César Rodríguez, quien obtuvo el diploma olímpico en París 2024, no descartó retirarse de la marcha atlética, en caso las autoridades del país no cumplan con el apoyo económico que prometieron de cara a Los Ángeles 2028.

A su llegada a su natal Huancayo, Rodríguez reveló que se encuentra evaluando esta posibilidad en compañía de su familia, dado que no desea llegar a los próximos Juegos Olímpicos en las mismas circunstancias que lo hizo en París 2024.

"Justamente estamos en un análisis con mi familia, con mi entrenador y conmigo mismo de sentirme motivado de estar en Juegos Olímpicos porque no quiero llegar de la manera que he llegado a París. De estar preocupados de motivos adversos de dinero y no hacer bien la preparación", señaló a RPP en Junín.

"Estamos en evaluación. Depende de que todo los que nos han prometido como deportistas pueden cambiar y puedan seguir. Y en realidad tengo las ganas de poder representar y estoy cerca (a una medalla)", agregó el atleta de 27 años.

Espera el apoyo constante del Gobierno

César Rodríguez dejó en claro que el Gobierno no solo debe estar pendiente de los atletas peruanos cuando logran buenos resultados.

"No solo es el atletismo, surf o vela, sino todos los deportes que a veces estamos olvidados por no tener buenos resultados. Se basa en eso de no solo homenajearnos cuando tenemos estos resultados. Como se han comprometidos que todo esto va a ser distinto y que van a apoyar al deporte. Esperemos que, para los Juegos Olímpicos, llegar y sentirnos respaldados. Y ahí es cuando uno se siente bien que tras cuatros años de ser respaldados", apuntó.

César Rodríguez busca prepararse de la mejor manera

Rodríguez espera subir al podio en Los Ángeles 2028 después de conseguir el cuarto lugar con Kimberly Rodríguez en relevo mixto en la marcha de París 2024. Para esa meta, necesita prepararse en el extranjero, especialmente en Europa, donde entrena la élite del atletismo.

"Financiamiento, porque nosotros hacemos la preparación siempre afuera porque es una concentración. Son cosas que podemos mejorar cuando estamos en el extranjero porque las competencias se hacen allá y tenemos que estar ahí por el clima, por el cambio de horario que son siete horas. Eso también repercute para hacer una buena preparación en las competencias", finalizó.

