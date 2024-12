2024, la ilusión olímpica renovada para el deporte peruano en París y el impulso que dejan los Juegos Bolivarianos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Juegos Olímpicos París 2024 ofrecieron una buena presentación del ‘Team Perú’ en territorio francés. Una presea de bronce acabó con la ausencia bicolor de 32 años en el medallero. Un tercer lugar que vale oro, por el recorrido y esfuerzo puesto de Stefano Peschiera sobre el mar y, porque para los deportistas, no hay evento más grande que los Juegos Olímpicos.

Y las conclusiones de forma colectiva de todo el equipo llevan a afirmar que este año se consiguió un mejor desempeño que en las anteriores ediciones de la cita multideportiva. Ahí, en París, la representación peruana no solo volvió al medallero, sumó también cinco diplomas olímpicos, tres cuarto lugares y hasta cinco rendimientos que mostraron crecimiento respecto a sus anteriores registros.

Clasificar a los Juegos Olímpicos es casi equivalente a ser campeón de tu disciplina en un país donde si bien el apoyo financiero del Gobierno existe, todavía resulta insuficiente para encargarse de todas las necesidades que demandan contar con atletas de élite, viviendo del deporte y centrado exclusivamente en progresar. ¿Cómo llegar a la cima de la montaña si no cuentas con las herramientas para completar la escalada?

En París 2024 también hubo infortunios, ilusiones que se desvanecieron, en Kimberly García principalmente. Era la “carta fija” para una medalla, ella misma tenía la convicción, pero no lo consiguió. Existen situaciones que escapan de toda planificación, factores inesperados que pueden ocurrir. Pero lejos de cargar con una responsabilidad sobre la dos veces campeona mundial, ¿por qué no preguntarse que desde cuándo el país no tenía a alguien que realmente le genere grandes expectativas por llegar a la cumbre?

Después de un ciclo olímpico memorable, los Juegos de París eran el punto más alto para colocar al atletismo nacional, llevarlo más allá de lo que ha había hecho. ¿Cómo quitar algún mérito a quien dio tantos pasos, a quien colocó la marcha atlética en una dimensión jamás que jamás se vio? Kimberly García fue quien sintió la mayor desazón consigo mismo, pero volverá a erigirse para reanudarse su andar.

Tras la prueba individual logró redimirse en los relevos mixtos donde actuó junto a César Rodríguez. En la prueba de dupla, Kimberly alcanzó el segundo mejor tiempo de todo el intervalo femenino para llevar al dúo al cuarto puesto.

Para muchos, Evelyn Inga fue una sorpresa, no obstante, antes de París ya se acreditaba un título del World Tour de marcha y el cuarto puesto del Mundial por Equipos. La deportista fue la octava en llegar a la meta de la final femenina, con lo que firmó el mejor papel del atletismo peruano, a nivel individual, en los Juegos Olímpicos.

También creció Mary Luz Andía. Mejoró su desempeño (#12) respecto a Tokio 2020. Lo hizo también Luis Henry Campos, esposo de Mary Luz, quien cruzó la meta como el número 21 en la rama masculina.

Adriana Sanguineti fue la segunda boga peruana que llegó a los Juegos Olímpicos a nivel individual y ahí ocupó el puesto 24 de la general, mejorando el rendimiento antes hecho por Camila Valle. Las gemelas Alessia y Valeria Palacios compitieron como dupla, llegando a un decimocuarto lugar que es el mejor registro del remo nacional en estas citas.

El destino tenía preparado algo para María Belén Bazo, quien no había obtenido la clasificación olímpica. De quedar fuera, pasó a ser la sorpresa del windsurf femenino. Cuarto puesto, apenas a segundos de ingresar al podio.

Tan cerca como Nicolás Pacheco, que en sus terceros Juegos sí ingresó a la final de tiro deportivo al forzar el repechaje. En esta disciplina la mínima desconcentración influye para no sostener ese demandado nivel de precisión. Consecutivamente logró un diploma olímpico, pero en esa edición siendo el sexto mejor.

Thalía Valdivia debutó en el más grande escenario deportivo y llegó a ser la mejor latinoamericana de la marcha olímpica (#18) en París. Apenas siendo su tercera aparición en el fondismo, ocupó el cuarto mejor lugar a nivel latinoamericano en toda la historia de la maratón olímpica.

Se estrenó también Alonso Correa. En el mar de Tahití enfrentó a tres competidores habituales de la Championship Tour, la élite mundial del surf, y los superó con contundencia. En la semifinal cayó ante el campeón Vaast y en la disputa el bronce se vio con el tricampeón mundial Gabriel Medina, donde una decisión controversial del juez influyó para que el brasileño se haga acreedor de la presea. Alonso hizo que el país vuelva a estar pendiente del surf, uno de nuestros deportes más laureados.

Y Stefano Peschiera. Su determinación y experiencia olímpica no podían hacer simplemente a un lado que se presentaba en París como el número 36 del mundo en su modalidad de vela. Aunque, eso sí, tenía en manos utilizar la estrategia para escapar de los previsible.

Un inicio fuerte en las regatas contribuyó a que se instale en al medal race, donde no le fue como pretendía, pero apeló a neutralizar el desempeño de su principal rival, aspecto clave que le valió quedarse con el tercer puesto de la general y colgarse del bronce olímpico.

El cierre de año llevó a trasladar los reflectores polideportivos de París hasta Ayacucho, a los Juegos Bolivarianos, una edición especial por el bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Es claro que las delegaciones no contaron con sus principales exponentes en las disciplinas establecidas, la mayoría apostó por un relevo generacional, y también fue evidente que el anfitrión podía contar con un número mayor de representados en los deportes que son más a su favor. Pero nada se gana sin competir y el ‘Team’ salió a los escenarios con algunos representantes reconocidos y otros rostros nuevos. El levantamiento de pesas y el muay thai brindaron el número más grande de medallas de oro para ser campeones bolivarianos después de 73 años.

Ahora es cuando comienza la cuenta atrás hacia Los Ángeles 2028 y el anhelo es que se sostenga el ascenso de los deportes que van alcanzándose en los últimos cinco años. Los próximos Juegos Olímpicos son una oportunidad fantástica de dar otro paso más grande, pues de intermedio estarán los Juegos Bolivarianos 2025 (Lima y Ayacucho) y los Juegos Panamericanos Lima 2027, todo en el país. Si unos años atrás se cimentaron bases, es cuando llega el momento de solidificar la estructura, pero con un compromiso que vincula al Gobierno, la empresa privada y a nuestros representantes.