"Una maestra": Angélica Espinoza fue felicitada por Stefano Peschiera tras su oro en los Juegos Paralímpicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angélica Espinoza dejó en todo lo alto el nombre del Perú debido a que se colgó la medalla de oro al quedar en el primer lugar del taekwondo de los Juegos Paralímpicos 2024, los cuales se llevan a cabo en la capital de Francia (París).

Las felicitaciones hacia Angélica Espinoza por su presea dorada en los Juegos Paralímpicos 2024, en la modalidad de parataekwondo, no se hicieron esperar. Y es que uno de los que la elogió fue Stefano Peschiera, medallista de bronce en París 2024.

El velerista, por medio de su cuenta en Instagram, no perdió la oportunidad para saludar a Espinoza, quien se convirtió en bicampeona de oro paralímpico.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Angélica Espinoza, la mejor en taekwondo de Juegos Paralímpicos

Stefano Peschiera y sus palabras hacia Angélica Espinoza.Fuente: @stefanopeschiera

"¡Claro que sí!" Una maestra", fue lo que escribió el medallista, a modo de historia, en la citada red social compartiendo además una publicación del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Hay que tener en cuenta que Angélica Espinoza (#5 ranking mundial) comenzó su participación derrotando en octavos a la camerunesa Guileine Chemogne (28-9) y luego se impuso a la iraní Maryam Abdollahpour, número 4 del mundo, por un contundente 19-9.

Esto le dio el pase a la semifinal. No obstante, nuestra compatriota no tuvo competencia en esta ronda. En esa instancia iba a enfrentar a la marroquí Naoual Laarif, pero su rival no pudo presentarse debido a una lesión.

En el combate de cuartos, Laarif recibió una patada en la cabeza de parte de su rival, la mexicana Claudia Rivero, con lo que la norteamericana fue descalificada por "conducta antideportiva". Esto permitió que avance Laarif, quien fue retirada en camilla y no se presentó al duelo con Angélica Espinoza.

¿Quiénes son los paradeportistas clasificados a los Juegos Paralímpicos 2024?

Angélica Espinoza (Parataekwondo - hasta 47 Kg) Daniel Campos (Para tiro con arco - recurvo) Rodrigo Santillán (Paranatación - 100 metros espalda, 50 metros espalda y 200 metros libres - S2) Pilar Jáuregui (Parabádminton - WH2) Giuliana Póveda (Parabádminton - SH6) Rubí Fernández (Parabádminton - SH6) Niurka Callupe (Boccia - BC3) Rosbill Guillén (Para-atletismo - T11) Jorge Arcela (Para tiro deportivo, rifle de aire comprimido 10 metros - SH1) Neri Mamani (Para-atletismo 1500 metros - T11) Israel Hilario (Paraciclismo contrarreloj - C2) Diego Quispe (parapowerlifting - hasta 59Kg) Dunia Felices (Paranatación 200 metros combinado - S5)

NUESTROS PODCAST

A raíz de los casos de infecciones en Loreto… ¿Qué es el meningococo? ¿Cuál es la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué es el meningococo y la importancia de vacunarse para prevenir complicaciones. Además, nos explica el problema cardiaco que sufrió el jugador uruguayo Juan Izquierdo.