Thalia Valdivia tras la maratón en París 2024: "Emocionada por representar al Perú y cruzar la meta"

La atleta nacional Thalia Valdivia se mostró emocionada después de sacar la cara por el Perú en la maratón femenina en París 2024. Este domingo se ubicó como mejor peruana de la competencia al acabar en el puesto 18.

"Bastante emocionada por estar presente aquí, dejé todo de mí en esta competencia. Lo di al cien por ciento y estoy feliz por eso", señaló Valdivia que agregó que "bastante emocionada por representar al Perú y cruzar la meta".

Asimismo, la atleta nacida en Huánuco señaló que fue clave el aliento de la afición nacional durante la maratón de 42 km.

"Fue bastante grande el aliento en todo el recorrido, Muchos peruanos aquí que me gritaban y me decían 'vamos Valdivia, 'Vamos Perú'' dentro de toda la ruta. Me motivó un montón, me daban las fuerzas para seguir dándole duro", apuntó al Cómite Olímpico Peruano (COP).

Valdivia con un tiempo de 2h:29:01 terminó entre las veinte primeras de la prueba, mientras que la medalla de oro fue para la neerlandesa Sifan Hassan, que alcanzó con un tiempo de 2:22:55.

Nunca imaginó estar en unos Juegos Olímpicos

Valdivia con un tiempo de 2h:29:01 terminó como la mejor peruana por encima de Gladys Tejeda y Luz Mery Rojas, que ocuparon el puesto 56 y 62, respectivamente.

"Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Yo amo correr y representar al Perú. Te abre muchas puertas y ganas una filosofía de vida", indicó.

"Cuando estuve en el colegio y me inicié en el deporte, estaba con el camino confundido y nunca me imaginé estar un día en unas Olimpiadas representando al Perú. Es un sueño que lo estoy cumpliendo", culminó.