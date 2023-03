Pilar Jáuregui ganó el Mundial 2022 de parabádminton en la categoría WH2 | Fuente: IPD

La elección de Pilar Jáuregui como la paratleta del 2022 por parte del Comité Paralímpico de las Américas tenía su sólido argumento en el campeonato mundial obtenido en Japón. La parabadmintonista peruana llegó a la cima del torneo, posición a la que va acostumbrándose en este deporte, pero lejos del conformismo. En el comienzo de la actividad oficial de este año, sumó nuevos éxitos compitiendo en España.

“Estoy muy contenta con mi desempeño y de todo el equipo. Fueron los dos primeros torneos (International Vitoria-Gastez e Iberdrola) que dieron inicio al circuito de parabádminton rumbo a Santiago 2023 y a París 2024. Meterme al podio me da motivos para seguir entrenando y dar lo mejor de mí para cumplir mis metas, que es estar en podios en los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos”, le cuenta a RPP Noticias la atleta de 34 años.

El deporte estuvo en su vida desde el comienzo. Aunque por muchos años se alejó de este, su historia está marcada por la fortaleza, la que le impulsó a sobreponerse ante diversos escenarios y actualmente gozar de un presente auspicioso.

“Esperaba conseguir estos resultados, pero siempre con algo de dudas ya que en el Mundial yo solo jugaba día tras día y las cosas se iban dando. Volví a encontrarme con las rivales del Mundial y a algunas de ellas les saqué más ventaja, con otras ratifiqué resultados”.

Pilar Jáuregui, campeona mundial peruana

Tras ganar el Mundial de parabádminton (categoría WH2), Pilar Jaúregui, integrante del ‘team UNACEM', se ha trazado dos objetivos siguientes en su carrera: repetir la medalla de oro de los Juegos ParaPanamericanos Santiago 2023 y posicionarse en lo más alto de los Juegos Paralímpicos París 2024.



¿Consideras que eres la favorita en Chile?

Calculo que sí, pero no lo veo de esa manera. Yo me imagino que tengo que lucharla. Es un peso ser la campeona mundial y tener la medalla de los Juegos anteriores. No me quiero concentrar en eso, para mí es una nueva competencia y tengo que ir por ese oro.

¿Sientes que te convertiste en la rival a vencer en los últimos torneos?

Sí, muchas saben cómo empecé. Algunas jugadoras me dicen que están orgullosas de mí y también hay otras que lo llevan al extremo de no hablarme. No pensé estar en esta situación, cuando inicié a jugar tenía deportistas que admiraba y ahora poder vencerlas se volvió extraño. Era un impulso tratar de sacarles un set y verla hoy desde otra posición me causó extrañeza, pero disfruto mucho del deporte.

Pilar Jáuregui representó al Perú en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 | Fuente: Instagram

París 2024, revancha y expectativa dorada

Pilar Jáuregui se colgó la presea de oro en los Juegos ParaPanamericanos en Lima 2019. Consiguió clasificarse a Tokio 2020, donde el parabádminton marcaba su estreno como deporte olímpico. El rendimiento no fue el esperado, ya que no superó la instancia inicial.

“Tokio me dejó muchas sensaciones. Primero la ilusión de poder estar en unos Juegos Paralímpicos, qué atletas no sueñan con eso. Fue un logro muy importante, aunque cuando ya estuve ahí y no avanzar de ronda representó una frustración grande. Cuando terminaron los Juegos pasé momentos muy tristes, fuera de casa, sin poder demostrar lo que estaba jugando”, admitió.

De lo que consideró un fuerte golpe en Tokio, Pilar demostró una vez más la capacidad para sobreponerse. El deporte le permitió que fuera en el mismo territorio y con una recompensa grande.

“Cuando volví al Perú fue distinto, entrené más fuerte y más horas. Sabía que el siguiente Mundial sería en Japón, en esas mismas canchas que los Juegos Paralímpicos. Dije que volvería por mi revancha y así fue. Al principio no me miraba con una medalla de oro, pensaba luchar por el bronce, porque tenía pocas competencias internacionales y veía cómo mis rivales jugaban entre ellas y se iban ganando. Trabajé mucho y cuando llegó el momento quería demostrar que había mejorado. Yo misma me quedé sorprendida”.



¿Es posible ganar la medalla de oro en París 2024?

Siento que es posible. Tengo mucha confianza en mí misma, de que puedo sacar ese resultado. Debo seguir trabajando, cuidarme bastante los brazos. Estoy en terapia tras competir en España. Voy a dar todo lo posible para estar en el podio en París y en Santiago. Las cosas que dije las he ido cumpliendo, es una de las cosas que me caracteriza.

Y esas metas las fuiste alcanzando

Santiago va a ser el paso hacia París. Desde que empecé en el parabádminton dije que quería tener una medalla panamericana, una mundial y otra olímpica. Ahora estoy tras eso, tras esa presea olímpica.





