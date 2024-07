“Es cosa del fútbol”: delantero marroquí se pronunció tras polémica en el partido contra Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero marroquí Ilias Akhomach consideró "una situación extraña" e "increíble" lo sucedido en el Argentina-Marruecos, que dio inicio el miércoles al fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024, pero destacó el "mérito" de los africanos para vencer 2-1 a los favoritos.

"Al final no quita el mérito del equipo. Es una situación muy extraña que puede pasar y la verdad que el equipo estuvo muy bien hasta el final", dijo el atacante del Villarreal de España al término del juego disputado en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

"Es increíble, pero es cosa del fútbol. Al final se han provocado muchas cosas, cosas que no tendrían que pasar, pero bueno, han pasado. Entramos al vestuario, ya cada uno pensaba, vamos a jugar, no vamos a jugar, pero al final se jugó y a tope otra vez", agregó.

El choque fue dado por terminado por el sitio oficial de las justas y ambas selecciones en sus redes sociales, luego de que el volante argentino Cristian Medina anotara el 2-2 en un tiempo añadido interminable de 16 minutos, lo que provocó una invasión de hinchas marroquíes a la cancha.



Partido suspendido

El árbitro sueco Glenn Nyberg ordenó a los jugadores regresar a los vestuarios, sin haber terminado el encuentro.

Reanudó la contienda casi dos horas después, con las gradas del Geoffroy-Guichard vacías, para que se disputaran tres minutos de tiempo añadido y con el marcador 2-1, tras anular la diana de Medina por offside decretado mediante revisión del VAR.

"Yo sinceramente desde que terminó, cuando nos metieron el gol, que no había visto el VAR ni nada, cogí un cabreo tremendo porque que te marquen en el último minuto, ¿no? ¿A quién le va a gustar?", afirmó.

"Pero bueno, también son cosas del fútbol. Sobre lo que ha pasado después no puedo comentar porque no lo puedo controlar yo, son cosas que pasan. No son cosas que nos favorecen a nosotros como los futbolistas que somos", apuntó. (AFP)