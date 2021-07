Sofía Mulanovich buscó la gloria. | Fuente: AFP

En los primeros años del nuevo milenio apareció en las playas de Punta Hermosa para reinventar el surf peruano. Apenas roza el metro sesenta y cinco, pero cuando ingresa al mar y se sube a una tabla se convierte en una gigante que ha conseguido tres campeonatos mundiales en su laureada carrera. Se trata de Sofía Mulanovich, que en Tokio 2020 cumplió finalmente su sueño de representar al Perú en unos Juegos Olímpicos.

Dentro de la renovación que implementó el Comité Olímpico Internacional (COI), el surf recibió el visto bueno para ser por primera vez deporte olímpico en Tokio 2020 y en este hecho histórico tenía que estar sí o sí la ‘Gringa’ Mulanovich, que desde más de una década repetía a viva voz que su amado deporte no debía ser marginado y que tendría que ser partícipe de la fiesta olímpica.

Y llegó el momento. La mejor deportista peruana de las últimas décadas demostró el último fin de semana de lo que está hecha en la playa Tsurigasaki. No defraudó. Pese que no empezó del todo bien, pudo sortear la eliminación y en el repechaje plasmó una buena performance, dado que sacó a relucir sus mejores maniobras para lograr su boleto a la tercera ronda de la modalidad de Surf Open.

"La verdad que estuve nerviosa. Gracias a Dios cogí una olita y pude pasar. Gracias al apoyo de todos los peruanos y por su buena vibra. Gracias por el cariño”, señaló Sofía al enterarse de su pase a la siguiente ronda.

Sofía Mulanovich y el 1 a 1 contra la número uno del mundo

Por el azar del destino, a Sofía Mulanovich le tocó la rival más difícil en la tercera ronda. Sin embargo, eso no era impedimento para que la surfista de 38 años vaya con la moral al tope y se enfrente en el 1 a 1 contra la estadounidense Carissa Moore, que ostenta el número uno del circuito femenino.

Moore, que aprendió a surfear de la mano de su padre en las playas de Waikiki, sabía que debía exigirse al máximo en esta ronda y no caer en triunfalismos. No todos los días se compite en unos Juegos Olímpicos y más si en las eliminatorias debes superar a Sofía Mulanovich, la leyenda peruana que precisamente hace dos años en tierras japonesas dio un grito como campeona mundial en el ISA World Surfing Games 2019.

Orgullosos de ti, Sofía

La ‘Gringa’ no nos decepcionó en uno de sus máximos retos de su carrera. En Tsurigasaki, en estos días el epicentro del surf mundial, peleó de principio a fin contra una de sus surfistas preferidas. Sin embargo, las condiciones no le favorecieron y no llegó la ola que tanto esperaba. Luchó pero no le alcanzó y perdió en un ‘heat’ apretado al sumar un puntaje 9.9 contra los 10:34 de la campeona mundial más joven de la historia.

“Increíble experiencia. Oficialmente Olímpica para toda la vida. Perdí en el round 3 contra la número 1 del mundo Carissa Moore a quien admiro muchísimo. Gracias a todos por el apoyo y las buenas vibras. Felicitaciones al resto del Team Perú. Compite nuestro guerrero, ¡Vamos Lucca!”, escribió Mulanovich en Instagram resumiendo su duelo contra Moore.

Sofía es el corazón de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos y eso quedó en evidencia en su última presentación. La mamá del pequeño Theo recibió el apoyo y las felicitaciones del ‘Team Perú’ los cuales seguramente se sumaron las buenas vibras de los miles de peruanos que vibraron con cada una de sus actuaciones en Tokio 2020. ¡Orgullosos de ti! Gracias por tanto. ¡Dueña de las olas por siempre!

