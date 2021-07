Lucca Mesinas clasificó a cuartos de final de Tokio 2020 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Juan Carlos Ortecho

Lucca Mesinas sorteó en la madrugada de este lunes una apretada serie con el italiano Leonardo Fioravanti y clasificó a los cuartos de final del surf masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Fue una serie difícil. El mar creció, hay mucho viento y las olas se cierran rápido. Me siento muy bien y listo. Me entrené para esto, encontré un par de olas que me sirvieron para dos o tres maniobras y pude hacer un par de 5 (puntos) que fueron suficientes para pasar a la siguiente ronda”, dijo el surfista peruano tras su pase a la ronda de 8.

Lucca Mesinas, oro en los Panamericanos Lima 2019 y uno de los abanderados en Tokio 2020, es el único surfista peruano que se mantiene en competencia. Para él, un factor clave de su rendimiento es el arduo entrenamiento que realizó desde la llegada de la pandemia.

“Creo que es todo el entrenamiento que he venido haciendo. Cuando llegó la pandemia, dejaron haber campeonatos y dije que era el momento para darle al entrenamiento a full. No siempre hay tiempo para trabajar o ir al gimnasio porque compites muchas veces”, indicó.





Mesinas mantiene la calma ante sus aspiraciones en Tokio

En la siguiente instancia, por un lugar en las semifinales, se enfrentará al experimentado australiano Owen Wrigth, quien compite en la World Surf League.

“Siento que tengo el mismo surfing que él, si cojo buenas olas puedo ganar”, aseguró. No obstante, Lucca Mesinas quiso ser cauto ante sus pretensiones de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“No pienso todavía en una medalla. No me gusta pensar en eso, sino en el heat que sigue. Si te enfocas en que viene después, tomas malas decisiones”, concluyó.







