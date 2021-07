Sofía Mulanovich debuta a buen nivel en Tokio 2020. | Fuente: Prensa IPD

Sofía Mulanovich sigue en competencia en Tokio 2020. Luego de quedar en el repechaje de la modalidad surf, en esta instancia la surfista nacional alcanzó el tercer lugar de su heat para comprar un boleto a la tercera ronda.

Luego de un buen papel este domingo en la playa Tsurigasaki, Sofía Mulanovich dio sus impresiones en relación al trabajo realizado en lo que va de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"La verdad que en la mañana (sábado) estuve nerviosa. Gracias a Dios cogí una olita y pude pasar. Gracias al apoyo de todos los peruanos y por su buena vibra. Gracias por el cariño. Vamos a ir con todo. Lo que hicieron los chicos (Lucca Mesinas y Miguel Tudela) es una motivación", sostuvo Mulanovich en zona mixta.

Perú sigue en carrera en el surf de Tokio 2020 con Sofía Mulanovich

Sofía Mulanovich declaró luego de avanzar en Tokio 2020. | Fuente: Marca Claro

También, dio cuenta que en este tipo de competencias, lo clave es darlo todo hasta el último minuto para lograr una clasificación.

"Uno no se puede rendir, hay que meterle ganas. Siempre trato de disfrutar el momento que me ha tocado vivir. Este es el comienzo de algo gigante. Todos los niños (en el Perú) ven que hay equipo en surf", añadió.

Por último, Sofía Mulanovich mencionó que no la pasó nada bien al inicio de su heat de repechaje. "Al final parece que siempre me ilumino. Al principio no agarré nada, me caí en todas. El primer surf olímpico es lo máximo. No imaginé que a los 38 años iba a estar aquí", finalizó.

En la tercera ronda de Tokio 2020, 'Sofi' tendrá como rival este domingo 25 (7:24 p.m. horario peruano) a la estadounidense Carissa Moore en la playa Tsurigasaki. Fue programada en el heat 5.

NUESTROS PODCAST

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.