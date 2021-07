Thomas Daley (izquierda) y Matty Lee (derecha) tras conseguir la medalla de oro. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: Oli Scarff

La importancia de la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos es innegable. Sin embargo, el mensaje que Tom Daley dio tras recibirla, tiene incluso mayor trascendencia. El inglés, quien debutó en Pekín 2008 y consiguió bronce en Londres 2012 y Río 2016, se coronó campeón por primera vez en Tokio 2020, en la competencia de salto de trampolín de 10 metros sincronizado, junto a Matty Lee.

Ya luego de celebrar, y estando frente a la prensa, el atleta de 27 años pronunció un discurso poderoso. "Me siento orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era más joven, pensaba que nunca podría conseguir nada, precisamente por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora, demuestra que puedo conseguir cualquier cosa", dijo.



Esta no es la primera vez que Thomas Daley se refiere a su orientación sexual. En 2013 se declaró abiertamente homosexual y su esposo es el actor Dustin Lance Black, con quien, desde 2018, tiene un hijo. Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí. El deportista se animó a dar un mensaje a la comunidad LGTB.

"Por lo que se refiere a deportistas, hay en estos Juegos más deportistas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del armario en 2013. Cuando era más joven, siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora. No estás solo. Puedes conseguir cualquier cosa", agregó el medallista de Tokio 2020.

​La competencia

A diferencia de Río 2016, Juegos Olímpicos en los que logró la medalla de bronce junto a Dan Goodfellow, en Tokio 2020 Tom Daley participó junto a Matty Lee. Y, aunque la definición fue milimétrica, finalmente se quedaron con la presea dorada.

Los rivales a vencer fueron Yuan Cao y Aisen Chen, de la República Popular de China. Mientras la dupla británica acumuló 471.81 puntos, la pareja asiática consiguió 470.58 unidades.

