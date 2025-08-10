Atleta de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K

Jean Pierre Castro Castillo logró el primer lugar en la categoría libre en la carrera New Athletic 10K.

El atleta Jean Pierre Castro Castillo, de 34 años y proveniente de Huancayo, se llevó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K 2025, destacando con una de las mejores marcas en la categoría libre varones.

Castro Castillo mostró su alegría al ocupar el primer puesto de la competencia. Destacó que se dedica desde hace 10 años en este deporte de manera profesional

"La experiencia ha sido muy buena, porque es una satisfacción enorme. Me siento muy contento", señaló que ganó 1000 soles de premio.

Además, indicó que este triunfo servirá para enfocarse nuevamente al atletismo después de una pausa al dedicarse a los estudios y recuperarse de una serie de lesiones.

"Bueno, yo lo realizó de manera profesional. Un tiempo estaba fuera (sin competir) por temas de estudios y lesiones, pero ahora me siento bien. Estoy volviendo con fuerza y esto me motiva a seguir, agregó a RPP en el Circuito de Aguas, en el Cercado de Lima.

Para finalizar, Castro Castillo puntualizó que tuvo una ardua preparación tras entrenar con un grupo de amigos en Huancayo.