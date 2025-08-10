Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Atleta de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K

La carrera 10k por el 20 aniversario de New Athletic.
La carrera 10k por el 20 aniversario de New Athletic. | Fuente: RPP y New Athletic Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jean Pierre Castro Castillo logró el primer lugar en la categoría libre en la carrera New Athletic 10K.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El atleta Jean Pierre Castro Castillo, de 34 años y proveniente de Huancayo, se llevó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K 2025, destacando con una de las mejores marcas en la categoría libre varones.

Castro Castillo mostró su alegría al ocupar el primer puesto de la competencia. Destacó que se dedica desde hace 10 años en este deporte de manera profesional

"La experiencia ha sido muy buena, porque es una satisfacción enorme. Me siento muy contento", señaló que ganó 1000 soles de premio.

Además, indicó que este triunfo servirá para enfocarse nuevamente al atletismo después de una pausa al dedicarse a los estudios y recuperarse de una serie de lesiones.

"Bueno, yo lo realizó de manera profesional. Un tiempo estaba fuera (sin competir) por temas de estudios y lesiones, pero ahora me siento bien. Estoy volviendo con fuerza y esto me motiva a seguir, agregó a RPP en el Circuito de Aguas, en el Cercado de Lima.

Para finalizar, Castro Castillo puntualizó que tuvo una ardua preparación tras entrenar con un grupo de amigos en Huancayo.

Video recomendado
Tags
New Athletic 10K Jean Pierre Castro Castillo

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA