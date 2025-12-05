Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Perú en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 EN VIVO: sigue la participación de los peruanos en el primer día de competencia

Perú en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 EN VIVO | Guía TV
Perú en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 EN VIVO | Guía TV | Fuente: X | Fotógrafo: @ISAsurfing
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sigue AQUÍ el minuto a minuto la participación peruana en el ISA World Junior Surfing Championship 2025.

Todo listo. Este 6 de diciembre arranca en Perú el ISA World Junior Surfing Championship 2025, evento que reunirá a las futuras figuras del surf mundial y que posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año.

En total, 57 equipos nacionales se reunirán en Punta Rocas y El Bosque para competir por las medallas de oro por equipos, superando el récord previo establecido en 2024.

Para esta competencia, el Team Perú contará con surfistas de proyección internacional. De hecho, algunos de ellos ya ostentan títulos sudamericanos, panamericanos y se ubican en el top 10 del mundo: como Brianna Barthelmess, Sofía Artieda y Catalina Zariquiey.

Conoce, a continuación, las rondas, heats y fechas de la participación de los peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día uno: 6 de septiembre

Mujeres Sub 18 - Punta Rocas

Ronda 1 - Heat 7

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Urpi Torres (Perú)


Ana Llily González (Inglaterra) 


Jazmín Silva (Uruguay)







Ronda 1 - Heat 7

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Camila Sanday (Perú)


Miriam Juliao (Portugal) 


Florence Romei (Uruguay)


Kamali Praskash (India)



Ronda 1 - Heat 22

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Camila Escudero (Perú)


Teresa Pereira (Portugal) 


Yang Siqi (China)


Aneta Kucharska (Polonia)



Hombre Sub 16 - El Bosque

Ronda 1 - Heat 7

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Pol Huguet (Perú)


 Asbjorn Gwenin (Inglaterra)


Dylan Wilcoxen (Indonesia)


Nemo Eini (Finlandia)



Ronda 1 - Heat 10

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Bastián Arévalo (Perú)


Tiago Guerra (Portugal)


Philip Duke (Indonesia


Joakim Bjorck (Finlandia)



Ronda 1 - Heat 2

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Luca Chipoco (Perú)


Manuel Couto (Portugal)


Aditya Somiya (Indonesia


Milo Shani (Suecia)


¿Dónde ver el ISA World Junior Surfing Championship EN VIVO?

El ISA World Junior Surfing Championship 2025 se podrá ver EN VIVO por la página web de ISA Surfing. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Video recomendado
Tags
Mundial Junior ISA 2025 ISA World Junior Surfing Championship 2025 ISA World Junior Surfing Championship surf en vivo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA