Perú en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 EN VIVO: sigue la participación de los peruanos en el primer día de competencia

Todo listo. Este 6 de diciembre arranca en Perú el ISA World Junior Surfing Championship 2025, evento que reunirá a las futuras figuras del surf mundial y que posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año.

En total, 57 equipos nacionales se reunirán en Punta Rocas y El Bosque para competir por las medallas de oro por equipos, superando el récord previo establecido en 2024.

Para esta competencia, el Team Perú contará con surfistas de proyección internacional. De hecho, algunos de ellos ya ostentan títulos sudamericanos, panamericanos y se ubican en el top 10 del mundo: como Brianna Barthelmess, Sofía Artieda y Catalina Zariquiey.

Conoce, a continuación, las rondas, heats y fechas de la participación de los peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día uno: 6 de septiembre

Mujeres Sub 18 - Punta Rocas

Ronda 1 - Heat 7

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Urpi Torres (Perú)





Ana Llily González (Inglaterra)





Jazmín Silva (Uruguay)















Ronda 1 - Heat 7

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Camila Sanday (Perú)





Miriam Juliao (Portugal)





Florence Romei (Uruguay)





Kamali Praskash (India)







Ronda 1 - Heat 22

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Camila Escudero (Perú)





Teresa Pereira (Portugal)





Yang Siqi (China)





Aneta Kucharska (Polonia)







Hombre Sub 16 - El Bosque

Ronda 1 - Heat 7

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Pol Huguet (Perú)





Asbjorn Gwenin (Inglaterra)





Dylan Wilcoxen (Indonesia)





Nemo Eini (Finlandia)







Ronda 1 - Heat 10

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Bastián Arévalo (Perú)





Tiago Guerra (Portugal)





Philip Duke (Indonesia





Joakim Bjorck (Finlandia)







Ronda 1 - Heat 2

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Luca Chipoco (Perú)





Manuel Couto (Portugal)





Aditya Somiya (Indonesia





Milo Shani (Suecia)







¿Dónde ver el ISA World Junior Surfing Championship EN VIVO?

El ISA World Junior Surfing Championship 2025 se podrá ver EN VIVO por la página web de ISA Surfing. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.