Perú en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 EN VIVO: sigue la participación de los peruanos en el primer día de competencia

Sigue AQUÍ el minuto a minuto la participación peruana en el ISA World Junior Surfing Championship 2025.
Todo listo. Este 6 de diciembre arranca en Perú el ISA World Junior Surfing Championship 2025, evento que reunirá a las futuras figuras del surf mundial y que posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año.
En total, 57 equipos nacionales se reunirán en Punta Rocas y El Bosque para competir por las medallas de oro por equipos, superando el récord previo establecido en 2024.
Para esta competencia, el Team Perú contará con surfistas de proyección internacional. De hecho, algunos de ellos ya ostentan títulos sudamericanos, panamericanos y se ubican en el top 10 del mundo: como Brianna Barthelmess, Sofía Artieda y Catalina Zariquiey.
Conoce, a continuación, las rondas, heats y fechas de la participación de los peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025.
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día uno: 6 de septiembre
Mujeres Sub 18 - Punta Rocas
Ronda 1 - Heat 7
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Urpi Torres (Perú)
|Ana Llily González (Inglaterra)
|Jazmín Silva (Uruguay)
Ronda 1 - Heat 7
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Camila Sanday (Perú)
|Miriam Juliao (Portugal)
|Florence Romei (Uruguay)
|Kamali Praskash (India)
Ronda 1 - Heat 22
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Camila Escudero (Perú)
|Teresa Pereira (Portugal)
|Yang Siqi (China)
|Aneta Kucharska (Polonia)
Hombre Sub 16 - El Bosque
Ronda 1 - Heat 7
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Pol Huguet (Perú)
|Asbjorn Gwenin (Inglaterra)
|Dylan Wilcoxen (Indonesia)
|Nemo Eini (Finlandia)
Ronda 1 - Heat 10
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Bastián Arévalo (Perú)
|Tiago Guerra (Portugal)
|Philip Duke (Indonesia
|Joakim Bjorck (Finlandia)
Ronda 1 - Heat 2
|Competidor
|Mejor puntaje
|Segundo mejor puntaje
|Total
|Luca Chipoco (Perú)
|Manuel Couto (Portugal)
|Aditya Somiya (Indonesia
|Milo Shani (Suecia)
¿Dónde ver el ISA World Junior Surfing Championship EN VIVO?
El ISA World Junior Surfing Championship 2025 se podrá ver EN VIVO por la página web de ISA Surfing. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.