Kimberly García | Fuente: Legado 2019

El atletismo peruano ha sabido de proezas a nivel continental con diversos deportistas, pero el pasado 4 de marzo se logró un nuevo hecho histórico cuando Kimberly García obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética en Mascate, Omán. Sin precedentes para esta disciplina del fondismo nacional, la atleta huancaína consiguió un podio inolvidable.

“Estoy contenta con lo que conseguí. Son años de trabajo, años metida en el deporte. Haber logrado esta medalla es de motivación para seguir en el mismo camino y cumplir objetivos y sueños trazados”, cuenta Kimberly García a RPP Noticias que, a pesar de los diversos éxitos en su carrera, califica a lo vivido en territorio asiático como el hecho más importante.

“He sido campeona sudamericana, panamericana, en los Juegos Panamericanos gané la medalla de plata, pero a nivel mundial todavía no lo había logrado. Es la primera vez en el podio”, señaló.





Kimberly García integrando el podio del Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2022 | Fuente: Muscat 2022

Aquella vez, García León cruzó la meta con 1h:32m:27s., casi cuatro minutos más que su mejor marca personal (1h:28m:56s.), aunque considera que en las grandes competencias debe centrarse más en el puesto que en el cronómetro.

“Varía mucho en las pruebas larga el clima, la ruta… competir en esos factores no es igual siempre. Todo ello influye mucho en los tiempos. Cuando vamos a competir, ya no buscamos mucho los tiempos, sino el lugar, el puesto que queremos lograr”, dijo.

El Mundial de Atletismo que se disputará en julio de este año, en Oregón (Estados Unidos), se presenta como la prueba máxima de la temporada. Para ello se prepara Kimberly García, que por ranking será una de las representantes de Perú.

“Voy a tener competencias preparatorias en provincias, Portugal y España donde se busca bajar la marca personal que tenía, sea con 1 hora y 26 o 27 minutos para el objetivo más grande para mí, el Mundial de Oregón. Ahí vemos que habrá un buen clima y ruta, por lo que creo que se va a mover las marcas, nos preparamos para eso”, explicó.

Kimberly García, integrante del team ‘UNACEM’, sostendrá en Oregón su tercera participación en el Mundial de Atletismo. No finalizó los 20km. de marcha femenina en Beijing 2015, en Londres 2017 fue sétima y se perdió la justa de Doha 2019 al lesionarse.

Kimberly García: "Para Tokio 2020 creía que estaba en mi mejor nivel, pero no fue así" | Fuente: RPP Noticias

Kimberly García y la experiencia de Tokio 2020

Para Tokio 2020, por su mejor tiempo personal y precedentes deportivos, Kimberly García aparecía como una de las principales representantes de Perú en los Juegos Olímpicos. La expectativa estaba puesta en ella y no le huyó a ello, sin embargo, no llegó a finalizar su participación.

“Cuando hay una competencia importante vemos el clima y todos los factores que vamos a encontrar. En base a ello buscamos lugares de entrenamiento parecidos para adaptarnos. Para Tokio yo estaba preparándome bien, pero no había llegado al mejor nivel para competir con la élite. Yo creía que sí, pero en realidad no era así. Eso es lo que pasó, por ello no pude terminar la prueba. No era lo que quería, el nivel estaba alto”, reconoce.





Kimberly García y sus próximos retos en el Atletismo | Fuente: RPP Noticias

Kimberly García se puso como objetivo quedar entre las cinco mejores marchistas de Tokio 2020, prueba donde la colombiana Sandra Arenas se colgó la presea de plata, pero atribuye el resultado a la preparación previa.

“La pandemia nos retrasó mucho, no pudimos entrenar como antes, salir a competencias con roce internacional, ver cómo iban nuestros tiempos y lo que nos faltaba mejorar. La única prueba que tuve fue en La Coruña, solo eso y no fue suficiente. El entrenamiento no fue de alto nivel, yo cumplí con lo que me dieron, pero eso no fue suficiente”, explica.

A sus 28 años, Kimberly García considera que después de París 2024 todavía podrá competir al máximo en un ciclo olímpico más, aunque ahora con la lección de establecer metas a corto plazo, sin dejar de lado la justa en la capital francesa.

“Sí estoy apuntando a París, pero estoy yendo de a poco. No estoy apresurada, paso a paso. Este año tengo muchas competencias, estoy enfocada en el Mundial en Oregón, luego finalizaríamos con los juegos Sudamericanos (Asunción). El 2023 evaluaremos lo que tendremos y el objetivo grande serán los Juegos de París”, resaltó.

Kimberly García obtuvo en Lima 2019 la medalla de plata de marcha atlética | Fuente: Legado 2019





NUESTROS PODCASTS

El médico César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, precisó que el decreto que permite el uso opcional de la mascarilla en espacios abiertos entrará en vigencia recién el 1 de mayo. El doctor Elmer Huerta comentó esta medida y cómo debemos adaptarnos a ella.