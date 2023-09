Con récord incluido: la peruana Cayetana Chirinos ganó medalla de oro en Iberoamericano Sub-18

En la final de 100 metros planos, Cayetana Chirinos, de solo 15 años, estableció nuevo récord en la categoría Sub-18 del atletismo peruano.

La atleta juvenil Cayetana Chirinos le dio al Perú su primera medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano Sub-18, que se disputa en el Estadio Atlético de la Videna; al imponerse en la prueba de los 100 metros planos.

Cayetana Chirinos, de solo 15 años, dio la sorpresa en la prueba ante las mejores velocistas de Iberoamérica en la categoría, atletas de mayor edad y experiencia. La representante peruana se impuso en la prueba con un tiempo de 11.90 segundos, nuevo récord nacional Sub-18 de la especialidad.

Cayetana Chirinos, atleta prodigio de Perú

Chirinos ganó su serie de semifinales registrando 11.98 segundos. La peruana no llegaba como favorita en la previa, pero dicha marca despertó la atención para la instancia por las medallas.

Cayetana Chirinos realizó la mejor carrera -por el momento- de su trayectoria y superó a las colombianas Ana Paola Rivas (12.02) y Yesenia Sánchez (12.04) en una prueba que generó emociones entre los presentes en el Estadio Atlético de la Videna.

Este resultado confirma a Cayetana Chirinos como la mejor atleta Sub-18 del Perú y como una velocista de gran proyección. El año pasado batió cuatro veces el récord nacional U18 y en el Campeonato Iberoamericano 2023 lo consiguió por quinta ocasión, mejorando en dos centésimas su anterior registro de 11.92 segundos.

A nivel personal, su próximo objetivo se enfoca en al récord Sub-20, el cual le pertenece desde el pasado marzo a Paula Daurich (11.75), establecido en Colombia.

“Estoy muy feliz, no me esperaba lograr esta marca porque es una competencia que no es mi categoría. Quería pelear una medalla. El trabajado duro va dando resultados, voy mejorando cada vez más”, dijo Chirinos en declaraciones a Legado.

En agosto de este año, Cayetana Chirinos quedó muy cerca del podio en los Juegos Mundiales Escolares, finalizando en el cuarto puesto de los 100 metros planos. En dicho certamen, realizado en Brasil, fue la abanderada de la delegación peruana.

