Bicampeona mundial de karate pide ayuda para realizarse una operación que cuesta 40 mil soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más Deportes Maribel Cayao pide ayuda económica para realizarse una operación de corrección de mandíbula

Maribel Cayao, bicampeona mundial de karate tradicional, pidió ayuda económica a través de RPP para poder realizarse una operación quirúrgica que cuesta 40 mil soles. La joven deportista debe someterse a una corrección de mandíbula para tener una mejor calidad de vida.

“Mi operación es una corrección de mandíbula de prognatismo. Mis entrenadores, tanto como los doctores, me han dicho que es necesario hacerla. Ya me hicieron una primera cirugía de dientes que, gracias a Dios, salió todo bien, pero me falta una más. La operación cuesta 40 mil soles”, dijo la joven de 18 años.

En Encendidos, José Cayao, padre y entrenador de la talentosa karateca, hizo un llamado a las empresas privadas y al público en general para que puedan ayudar a Maribel a realizarse esta intervención quirúrgica debido a que no cuentan con el dinero necesario para cubrir los gastos médicos.

“Ella tiene 18 años y el hospital del Niño ya no puede hacerle esta segunda cirugía. Por eso estamos recurriendo a la empresa privada o al público peruano para que nos pueda dar la mano para que Maribel pueda tener una correcta performance, no solo en su vida sino también en el deporte”, dijo el padre de la deportista.

Número para ayudar a Maribel Cayao

Maribel Cayao fue operada por primera vez en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSN-Breña), a donde la derivaron luego de que le detectaron que padecía de hiperdoncia: le sobraban 16 dientes que estaban ocultos en sus maxilares. Sin embargo, ahora necesita una segunda cirugía.

Si usted desea ayudar a Maribel Cayao puede comunicarse al número de teléfono: 925765873. La joven deportista y su familia estará muy agradecida con todo tipo de ayuda.