Carlos Alcaraz se consagra como campeón de Indian Wells tras vencer a Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz, número dos del mundo, levantó su primer título de la temporada tras ganar este domingo el torneo de Indian Wells por 7-6(5) y 6-1 al ruso Daniil Medvedev.

El tenista español repitió el plato por segundo año consecutivo, pues en 2023 también había ganado el evento al vencer al mismo rival.

Carlos Alcaraz reconoció que vivió unos últimos dos meses complicados en los que le costó encontrarse a sí mismo y en los que no se divertía "al saltar a la pista", algo que ahora le hace disfrutar aún más esta victoria.



"Pasé por meses complicados. Digamos que en los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo. No me divertía al saltar a la pista. No era yo en la pista en los últimos dos meses, tres meses, fue complicado", dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior a la final.

El tenista aceptó que llegó a este torneo sin saber si iba a poder jugar al 100 % a causa de la lesión de tobillo sufrida en Río. También admitió que le costaba sonreír en pista.



"Mi familia, mi equipo, la gente cerca de mí me preguntaba qué me había pasado, que no sonreía como lo hacía antes. Fue un momento complicado", contó.



También por eso, ahora disfruta mucho de su quinto título Masters 1 000, el segundo consecutivo en Indian Wells.

Saluda al campeón

El ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo, aseguró este domingo que está seguro de que el español Carlos Alcaraz "va a ganar muchos 'grandes'".

"Carlos y Jannik (Sinner), de momento, se han consagrado y han avisado de que van a ganar todos los torneos que puedan. Uno siempre se pregunta si van a ser nueve, diez, doce 'grandes', que es fantástico, o si van a por los '25' para superar a Novak (Djokovic), que es un número aún más especial", dijo Medvedev en la rueda de prensa posterior a la final de Indian Wells.