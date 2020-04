El ciclista australiano se encuentra envuelto en un escándalo. | Fuente: AFP

El ciclista Rohan Dennis rompió la cuarentena para evitar la propagación por el nuevo coronavirus en España y mandó un polémico comentario a través de sus redes sociales. El australiano terminó cerrando sus cuentas debido a las críticas de sus seguidores.

"Día 34, me quebré y salí de la casa. La COVID-19 puede chuparme el cu... y también la cuarentena", publicó el deportista junto a una foto dentro de su auto, tras romper el aislamiento social en Girona, región de Cataluña, donde hay más de 40 mil contagiados.

Tras la publicación, Dennis recibió una ola de críticas y respondió a algunos de sus seguidores. "Imagínate si todos vivieran en su mundo ideal en el que no podemos decir lo que pensamos y mostrar nuestras emociones", comentó. A otro le dijo que lo dejara de seguir: "Si no te gusta lo que hago, no me sigas".

Tras los miles de comentarios criticando su actitud, Dennis optó por cerrar sus cuentas en Twitter e Instagram. Sin embargo, el ciclista de 29 años aún mantiene su página de Facebook, la cual no utliza desde el 13 de abril.

Dennis forma parte del equipo INEOS, el cual prefirió no hacer comentarios sobre comportamiento del ciclista. Hasta el momento, España suma más de 195 mil contagiados y más de 20 mil fallecidos a causa de la COVID-19.